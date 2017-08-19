В этом году в Беларуси дважды подорожает коммуналка 34 19.08.2017, 8:12

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Подорожание будет в сентябре и декабре.

В 2017 году в Беларуси дважды подорожают коммунальные услуги. Произойдет это в сентябре и декабре, подорожание составит на 8% и 10% соответственно. Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец, передает «Еврорадио».

«Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8% больше за коммунальные услуги, — цитирует слова Вежновца телеканал СТВ. — ...Данная индексация или данный рост обусловлен ростом доходов населения, как это и предусмотрено действующим законодательством и той практикой, которая сложилась уже в течение нескольких лет».

По словам заместителя министра, с 1 декабря планируется, «исходя из роста заработной платы, которая будет происходить», повысить цену на 10%. «Соответствующим образом повысятся и тарифы для населения», — отметил Иван Вежновец.

Отмечается, что с января 2018 года планируется выйти на 100% возмещения населением затрат по всем коммунальным услугам, за исключением тепловой энергии.