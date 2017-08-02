В Барановичах не уберегли бычка Лукашенко 9 2.08.2017, 7:44

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Кто же теперь будет улучшать породу белорусских голштинов?

Во время посещения предприятия «Савушкино» в августе 2016 года Лукашенко подарили корову для личного подсобного хозяйства.

Intex-press попыталась найти бычка, которого родила корова, подаренная Лукашенко в прошлом году. По информации генерального директора ОАО «Савушкин продукт», ценную особь передали на досмотр именно в Барановичи.

Как рассказал Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт», корова голштинской высокопродуктивной породы, которую предприятие в прошлом году подарило президенту, успешно отелилась. Бычка передали в Барановичи, где он «готовится улучшать породу белорусских голштинов».

Inteх-press решила посмотреть, где и как в Барановичах живет молодой бычок – надежда племенного скотоводства — с такой выдающейся историей.

В нашем районе голштинская порода есть на фермах птицефабрики «Дружба» в Севрюках и Гинцевичах, а также на ферме агрокомбината «Мир». С них журналисты и начали поиск президентского бычка.

На агрокомбинате «Мир» о подарке от Лукашенко ничего не слышали. «Если кому и передали быка, то точно не нам», – ответили там.

На птицефабрике «Дружба» о судьбе бычка тоже, кажется, ничего не знают. Работники говорят, что в повседневных разговорах про такой подарок никто никогда не упоминал. Но, чтобы удостовериться, журналистам предложили связаться с одним из ведущих специалистов.

– Президентский? Нет, у нас его точно нет, – отвечает специалист и, смеясь, добавляет: – Такой подарок и даром не нужен: это же сколько лишнего внимания!

Так как на фермах района породистого бычка найти не удалось, мы решили обратиться в барановичский филиал «Брестплемпредприятие». Они держат целое стадо быков-осеменителей. Однако про бычка от коровы Лукашенко и там ничего не слышали:

– А какой президент подарил? Горбачев? – неожиданно спрашивают у журналистов. Убедившись, что это про подарок Александра Лукашенко, заявляют: – А, тогда это не у нас.

Все еще с надеждой на успех журналисты позвонили на ОАО «Савушкин продукт». Чувствовалось, что на том конце провода улыбаются, но помочь ничем не могут: обращайтесь, мол, в администрацию Лукашенко, корова-то уже не «Савушкина», а их.

В пресс-службе Лукашенко от вопроса опешили, и о судьбе породистого дорогостоящего бычка ничего не сказали. Предложили обратиться в местные органы власти.

В барановичском райисполкоме историю про бычка журналисты рассказали дважды! Но оба специалиста услышали о ней от нас впервые. Посовещавшись, они сообщили, что ничего про президентского бычка сказать не могут.

Найти животное нам так и не удалось. Поэтому остались вопросы. Куда пропал дорогостоящий бычок ценной породы от коровы с подворья Лукашенко? Не досмотрели бычка или умыкнули? Пропал ли он в Барановичах или на город снова бросили тень? Кто теперь будет улучшать породу белорусских голштинов? И главное, к чему эти сказки про белого бычка?