Зачем в милицию берут троечников? 42 2.08.2017, 7:50

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Могилевский институт МВД подвел итоги поступления на факультет милиции.

Цифры говорят сами за себя, пишет сайт belaruspartisan.org.

На специальность «Правовое обеспечение общественной безопасности» у парней конкурс был 1, 89 человека, проходной балл – 151/149, а у девушек проходной балл -- 335.

В прошлом году в этом вузе была аналогичная картина: проходной балл для парней был 158--159, а для девушек – 328.

Начальник отдела кадров института подполковник милиции Юрий Лекнин подчеркивает, что в этом году акцент, как всегда, делался на абитуриентов-парней. Для них на первом курсе было отведено 130 из 150 мест. А для девушек – лишь 20.

Стоит заметить, что ситуация со стыдно низким проходным баллом для милицейских вузов обсуждается не первый год.

Например, в Академии МВД девушки-абитуриентки почти всегда демонстрируют более высокие баллы, чем парни. Например, поступить на бюджет уголовно-исполнительного факультета девушка могла, набрав больше 300 баллов, а для парней достаточно было около 160. Разница почти в два раза!

Было время, когда в Академию МВД девушки вообще не могли поступить – не было набора.

В этом году в Академии МВД, кстати, картина такая. На факультет милиции лиц женского пола вообще не принимают. На следственно-экспертный факультет берут лишь 5 абитуриенток – исключительно в интересах Госкомитета судебных экспертиз. На уголовно-исполнительный факультет тоже квота – 10 девушек. Всего – 15 первокурсниц. И все!

Кто устанавливает подобные барьеры? «Набор осуществляется исходя из целесообразности, квоту определяет начальник учебного учреждения по согласованию с управлением кадров МВД», -- рассказали журналистам в Академии МВД.

В израильской армии вообще нет никаких ограничений для девушек. Почему белорусские милицейские идеологи вдруг решили, что белорусская девушка не может быть эффективным опером или участковым? Хотят – пусть служат на здоровье! Да, многие девушки уходят в декрет. Но на их место приходят другие – жизнь не стоит на месте, да в декрет уходят не на всю жизнь.

Генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома Мечислав Гриб считает, что уже давно нужно отменить ограничения по полу при поступлении в милицейские вузы.

-- Криминогенное сообщество тоже ведь состоит не только из мужчин, -- рассуждает Мечислав Иванович. – Милиция работает в тесном взаимодействии с народом. Женщина может прекрасно справляться с работой участкового, быть в патруле. Женщины вообще много чего делают гораздо лучше мужчин, замечают такие детали, на которые мужчины иной раз вообще внимания не обратят! И в психологии женщины лучше разбираются, и людей тоньше чувствуют.

Ну и посмотрите на Западе – там много женщин, которые служат в полиции. Да даже в российских сериалах зачастую самые лучшие следователи – женщины! Поэтому установление таких ограничительных норм в милицейские вузы – мне кажется, это неправильно, от любых барьеров нужно отказываться. И по проходным баллам получается, что сегодня в милицию идут далеко не лучше парни. А девушкам с высоким баллом аттестата дают от ворот поворот. Ну нонсенс же!