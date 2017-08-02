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Литва призвала США провести в конгрессе специальные слушания по БелАЭС

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  • 2.08.2017, 9:10
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Фото: dpa

Вильнюс настаивает, чтобы к слушаниям были привлечены представители гражданского общества Беларуси.

Литва рассчитывает на то, что конгресс США проведет специальные слушания по обсуждению вопроса безопасности БелАЭС.

С таким пожеланием выступил во вторник в ходе встречи с находящейся здесь делегацией американских законодателей министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, сообщили Charter97.org в пресс-службе ведомства.

«Надеюсь, что в конгрессе США будут организованы специальные слушания по вопросу АЭС в Беларуси, а также оценки влияния России на мировую и региональную атомную энергетику», — заявил он.

Литовский министр высказал пожелание, чтобы к этим слушаниям были привлечены представители гражданского общества Беларуси.

Как отмечается в сообщении Министерства энергетики Литвы, члены конгресса США «обещали более активное участие своей страны в усилении влияния международных организаций в деле контроля ядерной безопасности и соблюдения природоохранных требований».

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте поднимала вопрос БелАЭС в разговорах с вице-президентом США Майком Пенсом и президентом США Дональдом Трампом. Она считает, что «небезопасная Белорусская АЭС и газопровод «Северный поток — 2» Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа», поскольку БелАЭС строит российская корпорация «Росатом» и в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.


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