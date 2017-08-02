Пинские власти «освоились» в роли рэкетиров 4 2.08.2017, 9:14

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У народа отбирают землю методами, напоминающими 90-е годы.

Жизнь проживать — добро наживать! Но в нашей стране нажитое вчера сегодня могут отобрать. Семья из Пинска утром услышала, что рабочие разбирают добротный забор возле их дома, сообщает «Белсат».

«Никто даже не поставил в известность, не то что представили документ. Не поставили в известность!», — возмущается владелица дома Светлана Волоцка.

«90-е вернулись. Сказали слишком много земли у вас. Документов нет, никто ничего не показывает. Сейчас приехал трактор ломать столбы дальше», — добавил сосед Олег Толстиков.

Но не забор объект заинтересованности

Чиновникам из горисполкома, которые выслали рабочих сломать забор, больше интересует участок земли за забором.

«Горисполком Пинский что хочет, то и делает, не подчиняется никому. Потому что мы выкупили в частную собственность, но нас грабят и грабят белорусские власти», — с отчаянием говорит Сергей Кучер, муж Светланы.

Надел Светлана выкупила в собственность еще в 94-ом году

Генеральный план определял границы участка. Когда же спустя какое-то время исполком решил сделать дорогу, то понадобился кусок надела Светланы.

«Границы ее по кольям проходили согласно генплану и они мешали сделать этот проезд. Что они придумали из исполкома люди. Они пришли и сказали: давайте мы возьмем эти задние колья и немного перенесем. Она говорит, вы мне перенесете, а это изменит границы участка. А они говорят: Ничего страшного, мы тебе колья перенесем и увеличим с другой стороны (там где сейчас сносят забор). Она говорит, а какая мне разница. Женщина доверчивая», — прокомментировал ситуацию местный юрист Евгений Невдох.

Без ведома Светланы юридически установили другие границы участка

Получилось, что часть земли у женщины забрали в реальности, а вторую — на бумаге. Светлана прошла все судебные инстанции, но безрезультатно. А три года назад суд в общем постановил упразднить границы.

«Это все на данный момент в 2014-м году отменено судом. На данный момент участок вообще не существует. Он существует только по генплану. Никаких документов мне никто не хочет дать. Есть у меня о выкупе документ и генеральный план. Другие документы мне горисполком дать не хочет, говорит у нас их нет», — объясняет Светлана Волоцка.

У исполкома планы на часть земли Светланы

Чиновники добавят ее к соседнему наделу и выставят на продажу. Женщине же предлагают вместо очередного оторванного у нее клочка земли другой.

«Ту часть, которую ей навязывает исполком находится в охранной зоне линии электропередач. По-сути горисполком ей навязывает мертвую часть земли, которую нельзя использовать», — рассказывает Евгений Невдох.

Отстоять свое не помогли ни суды, ни жалобы

Хозяева, что обратились к «Белсату», надеются, что им поможет резонанс дела.