Накануне учений «Запад-2017» Лукашенко сменил начальника главной военной инспекции 3 2.08.2017, 9:37

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Иван Богуславский

Фото: www.vsr.mil

Инспекция занимается контролем за исполнением Минобороны распоряжений диктатора.

Вчера, 1 августа, Лукашенко подписал указ под номером №273 о новом назначении на должность начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил.

В должность с сегодняшнего дня вступил полковник Иван Богуславский, сообщает БелТА. До этого Иван Богуславский исполнял обязанности начальника главной военинспекции Вооруженных Сил страны.

К слову, главная военная инспекция Военных Сил Беларуси была основана двадцать пять лет назад – в 1992 году. Она занимается реализацией и контролем исполнения функций Минобороны. Уделяя особое внимание при этом, контролю выполнения мероприятий госпрограмм, распоряжений Лукашенко, постановлений Совмина, распоряжений и постановлений коллегии Минобороны и решений министра.

Среди приоритетных задач этого органа военного управления – работа на упреждение и предотвращение возможных нарушений, проверка законности использования матсредств, исполнения планов подготовки войск в полной мере.

Напомним, что осенью в Беларуси начнутся масштабные российско-белорусские учения «Запад-2017».