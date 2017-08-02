Католический костел Чили готовит канонизацию белоруса Игнатия Домейко 2.08.2017, 10:27

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В честь нашего славного земляка названы улицы в Сантьяго и еще девяти городах Чили.

В минском Красном костеле 31 июля, в день 215-летия известного белоруса Игнатия Домейко (1802-1889), исследователя-геолога, минеролога, национального героя Чили, было объявлено о том, что католический костел Чили ведет подготовительную работу для канонизации Домейко, пишет krynica.info.

Об этом настоятелю Красного костела кс. Владиславу Завальнюку сообщила делегации из Чили, в состав которой вошли представители семьи Домейко.

Делегация примет участие в научной конференции «Геология и минеральные ресурсы Запада Восточно-Европейской платформы», посвященной юбилею Игнатия Домейко, в Национальной Академии наук.

По торжественному случаю в костеле состоялась специальная святая Месса.

«Я очень взволнована церемонией. Мне очень приятно видеть его портрет в храме и икону Божией Матери, перед которой он молился. Дон Игнатио был хорошим мужем и семьянином, поэтому у него в Чили много потомков, семья очень большая. Последние 20 лет я посвятила исследованию жизни моего прадеда. После того, как я перенесла операцию, и несколько мгновений переживала клиническую смерть, дон Игнатию прижал меня к себе. Когда я пришла в сознание, то решила, что буду исследовать его жизнь. Я поехала в Беларусь, в Литву, Францию, Чили. На испанском языке я написала книгу, которая была издана в Чили и переиздана на английском в Австралии, где я живу. Презентация книги состоится в эти дни в Минске. Самыми счастливыми, полными путешествий и приключений, были последние 20 лет моей жизни, которые я посвятила дону Игнатио. В книге я старалась показать полноту его личности. Он был романтиком и одновременно религиозным человеком, ученым, хорошим отцом. Поэтому в Чили и в других уголках мира живет множество его правнуков «, – рассказывает синьора Паз Домейко, правнучка Игнатия Домейко.

Синьора Домейко приехала в Беларусь вместе со своей сестрой Сесилией, которая живет в Вашингтоне, и племянником Мигелем, который живет в Чили. У Паз Домейко пять дочерей и шестеро внуков.

Ее прадед Игнатий Домейко родился 31 июля 1802 года, в день памяти святого Игнатия Лойолы в селе Большая Медведка Новогрудского уезда.

После смерти его отца мать осталась с тремя сыновьями и двумя дочерями. Игнатий Домейко воспитывался в доме своего дяди Иосифа в Лидском районе. С 1812 года вместе со старшим братом Адамом Домейко учился в школе ордена пиаров в Щучине.

По окончании школы в 1816 году поступил на физико-математический факультет Виленского университета, где присоединился к деятельности Общества филоматов и филаретов. Он носил конспиративное имя Жегота. После суда над филоматами и освобождения из Виленской тюрьмы Игнатий Домейко жил в Лидском районе под надзором полиции. В 1930 году он выехал в Литву, а потом в Польшу и Германию.

В 1934 году Игнат Домейко поступил в Горную школу в Париже. В 1837 году он составил геологическую, геологическую и экономическую карту бывшей Речи Посполитой.

В 1837 году ученый принял предложение чилийского правительства и подписал контракт на должность преподавателя горной школы Ла Серена в городе Какимба. Адам Мицкевич поспособствовал отъезду Игнатия Домейко в Чили.

В 1838 году Игнат Домейко получил звание профессора, а в 1847 году он получил кафедру химии в Чилийским университете в Сантъяга.У декабре 1848 года он стал гражданином Чили. В 47-летнем возрасте исследователь познакомился с красивой 16-летней чилийкой Энрикетто Сотамаер Гусман (1834-1870) и 7 июля 1850 года вступил с ней в брак, прожив вместе еще двадцать лет.

В Чили очень ценят дона Игнатио. Имя Домейко носит вулканический цепь гор в Андах (Cordillera Domeyko); минералов дамейкит (domeykite, Cu3As); фиалковый цветок (виола дамейкона, Viola domeykana); малая планета 2784 Domeyko; ряд объектов топонимики и общественных учреждений по всему миру.

В Чили есть небольшой городок Домейко в административном регионе Атакама, между городами Ла-Серена и Вальенар, в котором живет около тысячи жителей. Пуэрто-Домейко (Puerto Domeyko) – порт Домейко на юго-западном берегу озера Льянкиуэ (Llanquihue) – второго по величине озера в Чили. Lugarejo Domeyko – поселок у порта Домейко.

В Сантьяго стоит памятник «Гранде Эдукатору».

В честь Домейко названы улицы в Сантьяго-де-Чили, Вальпараисо и еще в восьми городах Чили, а также в Вильнюсе, Минске и Новогрудке.