Экс-начальник Ветковского РОВД: Мое поведение позорное 2 2.08.2017, 11:09

Фото: tut.by

Ударивший подростка милиционер отделался штрафом.

Сегодня суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по делу бывшего начальника Ветковского РОВД Владислава Антоненко, который обвиняется в том, что ударил 15-летнего подростка. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (690 рублей). Это меньше, чем просило гособвинение, сообщает tut.by.

Накануне прокурор запросил для Антоненко наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (920 рублей).

Отягчающим вину обстоятельством гособвинитель назвал сильное алкогольное опьянение, в котором находился Антоненко в момент совершения преступления. В списке смягчающих обстоятельств — факт, что обвиняемый никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, положительно характеризовался по месту службы, у него двое несовершеннолетних детей, бывший милиционер полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся, более того — претензий к нему пострадавшая сторона не имеет.

— Подобного рода преступления (хулиганство) в наших судах, к сожалению, рассматриваются часто. Но это имеет большой общественный резонанс, и внимание со стороны прессы, конечно, исключительно из-за той должности, которую занимал обвиняемый на момент совершения этого преступления. Однако ведь это не должность совершала преступление, а гражданин. Весь этот резонанс, громкое увольнение и такая «известность» на всю республику — это уже достаточно серьезное наказание для человека, отдавшего милиции 20 лет своей жизни, — добавил гособвинитель.

Напомним, 25-го апреля, в свой выходной, начальник Ветковского РОВД выпил и отправился на прогулку с собакой, где встретил знакомую, сотрудницу милиции отдела, которым руководил. Женщина попросила провести на поводке собаку Антоненко породы боксер. В какой-то момент проходивший мимо житель Ветки Владимир Сидоров сделал ей замечание о том, что животное находилось без намордника. А через несколько минут мужчина набросился с кулаками на оказавшегося рядом с ним на одном тротуаре 15-летнего подростка Вадима Шремова, которого, по словам самого Антоненко, он перепутал с Сидоровым.

— Это абсолютно не соответствует ни логике, ни здравому смыслу. Учитывая мой жизненный опыт и занимаемое положение… Мое поведение позорное, — заявил Владислав Антоненко в суде.