Карта Путина бита

Стратегические ставки правителя РФ оказались ошибочными.

Газета "The New York Times" опубликовала статью своего ведущего корреспондента в Вашингтоне Дэвида Сангера "Putin’s Bet on a Trump Presidency Backfires Spectacularly", в которой последние действия России на дипломатическом поприще рассматриваются как свидетельство безусловного краха ее попыток и надежд наладить отношения с новыми президентом США.

Дэвид Сангер - не только журналист (и в этом качестве он дважды входил в состав команд, получавших приза Пулитцера), но и член двух влиятельных экспертных групп стратегического анализа - Council on Foreign Relations и Aspen Strategy Group. Сангер также написал две книги о внешней политике администрации Барака Обамы (обе входили в списки бестселлеров). LIGA.net предлагает тезисное изложение его публикации.

Спустя немногим более года после того, как в поле зрения спецслужб попали попытки России повлиять на результаты президентских выборов в США, констатирует Сангер, отношения между Москвой и Вашингтоном обострились до такой степени напряжения, какого не было несколько десятилетий.

Сангер пишет, что президент Владимир Путин изначально делал ставку на то, что Дональд Трамп, который в течение многих лет весьма благосклонно отзывался о России и ее авторитарном лидере, будет относиться к его стране именно так, как господин Путин желает, чтобы Запад к ней относился: как к сверхдержаве, какой когда-то был СССР, или, по крайней мере, как к политически влиятельной силе, с которой необходимо считаться на пространстве от Сирии до Европы из-за военного потенциала, восстановленного после двух десятилетий упадка. "Теперь эта ставка впечатляюще бита," - считает Сангер. Закон о санкциях, принятый Конгрессом и Сенатом впечатляющим большинством голосов, стал ясным сообщением для Москвы, что руки Трампа в этом смысле теперь связаны, вероятно, на долгие годы.

Всего через несколько недель после того, как два лидера дружески побеседовали в Гамбурге, перспектива сотрудничества с Россией, о которой Трамп не так давно расуждал в интервью, выглядит более отдаленной, чем когда бы то ни было. "Конгресс не готов простить Путину аннексию Крыма," - пишет Сангер, - "и потому не собирается поощрять крупные инвестиции в российскую энергетику". При этом, указывает он, новые санкции были приняты объединенной коалицией Демократов, которые винят Путина за его вклад в поражение Хиллари Клинтон, и Республиканцев, которые опасаются, что их президент не вполне понимает, с какого рода персонажем он имеет дело в Москве.

По мнению журналиста, решение Путина о том, что сотни американских дипломатов и россиян, работающих в американском посольстве, должны оставить свои должности, подтверждает, что стрела попала точно в цель. "Путин, известный как отличный тактик, но далеко не блестящий стратег, в очередной раз изменил курс", пишет он. Американские функционеры и эксперты по внешней политике сходятся во мнении, что теперь Путин считает своим главным рычагом резкую эскалацию противостояния в стиле "холодной войны", а не сочетание манипуляций, дипломатических уловок, кибератак и пропагандистской войны.

Пока неочевидно, пишет Сангер, насколько это повлияет на сложившиеся отношения. Хотя российские СМИ и заявили, что 755 дипломатов будут лишены возможности работать и, предположительно, высланы, похоже, что число американских дипломатов, работающих в России, до 755 человек просто не дотягивает.

В озвученное число почти наверняка входят и российские граждане, которые работают в посольстве, как правило, на технических должностях, предполагает журналист. Он указывает, что согласно отчету генерального инспектора Госдепартамента за 2013 год (это самые свежие точные данные, доступные общественности) в посольстве в Москве и в трех консульствах работали 934 сотрудника из местных жителей на 1279 сотрудников в целом, что оставляет для собственно американцев 345 штатных единицы (многие из которых, кстати, сообщают о регулярных претензиях со стороны российских чиновников). На правительство Соединенных Штатов в России также работают довольно много недипломатов - экспертов из разных правительственных департаментов, от энергетики до сельского хозяйства, - и, само собой, внушительная группа шпионов, лишь некоторые из которых действуют под дипломатическим прикрытием.

"Одна из самых главных задач Путина в том, чтобы убедить воспринимать Россию так же, как воспринимался Советский Союз - как ядерную державу, которую следует уважать и опасаться", - цитирует Сангер директора группы по исследованию Евразии, России и Восточной Европы в Джорджтаунском университете Анджелу Стент, которая работала в системе национальной разведки по направлениям России и Евразии при администрации Джорджа Буша. "Путин думал, что он сможет настроить Трампа в этом ключе", считает она.

Однако наблюдая за хаосом в Белом доме русские ощущают непредсказуемость ситуации, и это заставляет их нервничать и реагировать, как считает Стент, в соответствии с привычными схемами - в том числе высылкой дипломатов.

"Старая гвардия" администрации, которая еще помнит "холодную войну", также вернулась к риторике тех времен. Дэн Коутс, директор национальной разведки, рассказал на июльской конференции по безопасности в Аспене, что не сомневается, что русские "пытаются подорвать западную демократию". Его босс никогда ничего подобного не произносил.

Высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности сказал Сангеру, что одной из самых чувствительных дипломатических проблем, стоящих перед администрацией Трампа, остается то, что Белый дом пока не отказался от надежд на улучшение отношений с Россией. По словам функционера, интервью Путина по российскому телевидению, в котором он объявил о сокращении дипперсонала, не выглядело агрессивным. По его мнению, Россия все еще хочет оставить открытыми возможности для разворота.

Сангер приводит также слова Рольфа Моуэтт-Ларссена, опытного руководителя американских разведслужб, который работал и с темой России, а недавно стал директором разведывательных и оборонных программ Центра Белфера при Школе Кеннеди в Гарварде. "Русские предпочли бы другие варианты, но Путин не видел иных возможностей, кроме как ответить классическим "око за око". Мы уже некоторое время находимся в состоянии новой "холодной войны", и какая-то надежда на улучшение отношений в ближайшей перспективе исчезла", говорит тот.

Моуэтт-Ларссен считает, что спад отношений ускорился в последний период администрации Обамы, "когда эмоции взяли верх". Теперь же "раздражение в отношениях с Россией сменилось страхом".

Сергей Лавров, опытный российский министр иностранных дел, в своем разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном был подчеркнуто аккуратен в высказываниях, отмечает Сангер. Ответственность за расследование влияния России на выборы Лавров возлагает не на Трампа, а на Конгресс. В связи с этим Сангер напоминает также формулировку из заявления российского МИД после принятия Конгрессом закона об ужесточении санкций: "Последние события продемонстрировали, что политика США оказывается в руках русофобских сил, которые подталкивают Вашингтон к конфронтации". Спустя сорок восемь часов поле этого заявления, пишет Сангер, Путин объявил об огромном сокращении численности американского дипломатического персонала. Однако это распоряжение должно вступить в силу только 1 сентября, а это оставляет время для торга.

Но за месяц, считает Сангер, главная проблема вовсе не исчезнет. "Сейчас Путин пришел к выводу, что его главная задача - освобождение от американских и европейских санкций за аннексию Крыма в 2014 году, а на это уйдут годы. Раз уж новые санкции закреплены в законе, который принял Конгресс, а президент Трамп согласился, хоть и неохотно, подписать, чтобы избежать преодоления его вето, такие санкции действуют многие годы.

Более того, пишет журналист, Вашингтон теперь убежден, что прошлогодние атаки на избирательную систему - это только начало. Об этом, например, заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми на заседании комитета Сената по разведке незадолго до того, как его уволил мистер Трамп. "Они обязательно вернутся", сказал он тогда.

Джеймс Клаппер-младший, бывший директор национальной разведки и ветеран "холодной войны", повторил недавно эту же мысль и связал ее с темами, которые остро напомнили Сангеру о временах ядерного противостояния 1980-х годов. "Мы почему-то избегаем говорить, что Россия ведет крайне агрессивную программу модернизации своих стратегических ядерных возможностей", - сказал Клаппер.

И это уже представляет реальную опасность, считает Сангер. За исключением Сирии, где между вооруженными силами обеих стран были спорадические контакты, пусть даже окрашенные взаимной подозрительностью, диалог между военными практически не ведется - даже в том виде, как он велся в эпоху "холодной войны". Это делает слишком высокой вероятность эксцессов между российскими и американскими силами, расположенными в Балтийском регионе и у берегов Европы, пишет он.

Сангер считает символичным, что резкое ухудшение отношений США и России происходит в год 70-летия публикации статьи Джорджа Кеннана "Истоки советского поведения", которая появилась в журнале "Foreign Affairs" в июле 1947 года под псевдонимом "X" и стала одним из важных оснований в формировании стратегии "холодной войны". "Кеннан определил подход, который доминировал в Вашингтоне в течение следующих четырех десятилетий", пишет Сангер и напоминает ключевую цитату из статьи: "политика Соединенных Штатов в отношении Советского Союза должна заключаться в долгосрочном, терпеливом, но твердом и бдительном сдерживании российских попыток экспансии".

"Это был совсем не тот подход, который господин Трамп имел в виду год назад. Однако теперь он может оказаться вынужден следовать именно этому подходу", заключает Сангер.