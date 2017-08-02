Барановичский активист дошел до ООН в деле защиты памяти о Калиновском 2 2.08.2017, 14:25

5,281

Фото: brestspring.com

Активист Юрий Казакевич уверен, что прав, и верит в победу.

«Вчера, 1 августа 2017 года, барановичский активист движения «За свободу» Юрий Казакевич обратился в Комитет ООН по правам человека в Женеве с жалобой-сообщением на незаконные действия Свислочского отделения милиции Гродненской области, которые привлекли его к административной ответственности по ч.1 ст. 23.34 КоАП за то, что он, вместе со своими друзьями 30 октября 2016 года на территории города Свислочь и в деревне Якушовка Свислочского района Гродненской области участвовал в мирной акции памяти повстанцам 1863 года, которая проходила возле памятников Кастусю Калиновскому и Ромуальду Траугуту и в бывшим родовом имении Калиновских - в деревне Якушовка», - рассказал «Брестской весне» правозащитник из Барановичей Сергей Говша.

Активист обратился за помощью в Барановичское отделение Правозащитного центра «Весна». Где Сергей Говша и правозащитник Александр Войтешик оказали необходимую правовую помощь.

Юрий Казакевич в милиции и в суде доказывал, что возложение цветов к памятникам не подпадает под Закон «О массовых мероприятиях», поэтому не подавали заявки на проведение массового мероприятия.

В своей жалобе активисты подчеркивали, что милиция не сразу отреагировала на их действия. Прошло время и в милиции на них был составлен протокол об административном правонарушении.

Обращение в Гродненский областной суд, а также к председателю того же областного суда был безрезультатный. Постановление было «оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворения».

Не согласный с постановлениями судов первой и второй инстанции активист обратился в Комитет по правам человека в Женеве. Активист уверен, что прав, и верит в победу.

Барановичские правозащитники обещают и впредь оказывать ему необходимую помощь.