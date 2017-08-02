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Пьяный десантник ударил журналиста НТВ в прямом эфире

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  • 2.08.2017, 14:42
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Корреспондент вел репортаж «Расплескалась синева» об «элитности» десантных войск РФ.

Журналиста НТВ Никиту Развозжаева атаковали в Парке Горького в Москве, где служившие в ВДВ сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Во время прямого включения один из бывших десантников нанес корреспонденту удар в лицо. Репортаж пришлось прервать. Стоит отметить, что нападение произошло в тот момент, когда Никита рассказывал, почему именно ВДВ называют «элитными» войсками.

Хулиган (по словам очевидцев, он был пьян) убежал, но вскоре был задержан, сообщает НТВ.


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