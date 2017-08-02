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Гродненский журналист продолжает добиваться справедливости

  • 2.08.2017, 15:15
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Фото: racyja.com

Денис Ивашин отстаивает право на мирную акцию в День Воли.

Журналист сайта InformNapalm из Гродно Денис Ивашин пытается добиться справедливости за свое незаконное задержание 25 марта в День Воли в Минске, передает «Радыё Рацыя».

Денис Ивашин прошел уже три инстанции и на днях получил ответ от председателя Минского городского суда:

Пришел наконец ответ от председателя Минского городского суда Павла Кoршуновича. Я конечно не имел никаких иллюзий на счет удовлетворение моей жалобы. Оставлено в силе решение судов первой и второй инстанции. Хочу сразу отметить, сказать несколько слов про Павла Коршуновича: он известен тем, что в судебной системе начал свою карьеру с 1994 года, от которого у нас отсчитывается диктатура Лукашенко.

По словам журналиста он будет добиваться справедливости не только в белорусских судах, но обратится и в Европейский суд, а также собирается составить список всех судей, которые незаконно сажают за решетку и присуждают огромные штрафы, чтобы в будущем привлечь их к ответственности.


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