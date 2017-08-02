В Беларуси арестованы профсоюзные лидеры 14 2.08.2017, 15:57

Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

(обновляется) Задержаны Геннадий Федынич и Александр Ярошук.

В офисе независимого профсоюза РЭП сегодня утром прошел обыск. Его провел Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Руководителей профсоюза обвиняют в неуплате налогов, пишет nn.by.

«Около 9 утра в офис пришли около 10 человек из Департамента финансовых расследований, — рассказал Юрий Беляков, правовой инспектор профсоюза РЭП. — Показали постановление прокурора о том, что расследуется дело об уклонении от уплаты налогов. Это дело в отношении наших лидеров Геннадия Федынича и Алексея Комлика. Суть его такова же, как и была в деле Беляцкого», — говорит Беляков.

Обыск длился около шести часов.

«У нас забрали финансовые документы, несколько компьютеров, из других компьютеров забрали жесткие диски. Причем я предлагал силовикам отдать финансовые документы сразу, чтобы не громили офис, но они сказали, что будут искать наркотики и оружие, — говорит Беляков. — Дверь в кабинет Комлика сломали, так как не было ключа от них…»

Лидера профсоюза Геннадия Федынича задержали утром дома.

Задержан также председатель Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук.

На допрос забрали также Юрия Герасименко, пресс-секретаря РЭП.

Задержана также бывшая редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина.

Есть информация, что силовики ищут главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика.

Также стало известно, что в центральном офисе Белорусского независимого профсоюза в Солигорске 2 августа состоялся обыск. Об этом сообщил активист Сергей Антусевич.

«Известно, что председатель Белорусского независимого профсоюза Николай Зимин дал подписку о неразглашении данных по уголовному делу. Поэтому о чем идет речь, пока трудно говорить», - сказал Сергей Антусевич.

Сотрудники Департамента финрасследований КГБ по Минску провели также обыски дома у Игоря Комлика, Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, сообщает praca-by.info.

Обыск в минском офисе профсоюза РЭП

Обыск в минском офисе профсоюза РЭП