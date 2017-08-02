Станислав Богданкевич: Белорусы сдали за год миллиард долларов из своих кубышек 4 2.08.2017, 17:29

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Станислав Богданкевич

Произошло это отнюдь не от хорошей жизни.

Об этом доктор экономических наук, профессор, бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич заявил в интервью ucpb.org.

Как вы оцениваете, чем дышит Национальный банк: есть ли там оптимизм, уверенность, насколько ситуация контролируется Национальным банком?

– У меня положительное в целом впечатление от того, что я услышал при обсуждении. Два вопроса обсуждали. Это монетарная политика, связанная с инфляцией и стабилизацией валютного курса, и финансовое положение.

– Цифры впечатляют?

– Цифры в целом положительные, да. И меня больше всего впечатлил состав представителей от руководства Национального банка – начальники управлений, департаментов, очень подготовленные, грамотные, профессионалы настоящие своего дела. Вот их доклады впечатляют. Ну, и по большинству стандартных показателей и устойчивости банковской системы выдержаны все нормативы: и норматив капитала нормативного, и по другим показателям, по соотношениям даже сомнительных кредитов.

Недоверие к этим цифрам появляется, потому что я знаю, что иногда с помощью рефинансирования старые кредиты погашаются новыми. Поэтому как будто бы на бумаге все хорошо, хотя на самом деле мы знаем, что чуть ли не 2 000 предприятий убыточны, они закредитованы, нет оборотного капитала у предприятий, все это замещено кредитами, поэтому доля этих сомнительных погашений кредитов весьма значительна, я думаю, больше, чем эти нормативы. Но внешне здесь тоже все выглядит нормально.

- Отмечено, что в последнее время люди несут свои деньги в банки. Это что – свидетельство того, что есть кредит доверия к банкам, и люди хотят с этих денег заработать? Или наоборот – они снимают? Какой тренд сейчас? Вроде, несут деньги. О чем это говорит?

– Тренд такой, я так обычно заявляю, что укрепление валютного курса и даже снижение инфляции обеспечено не подъемом экономики, не эффективным развитием экономики, а, наоборот, обнищанием населения и сокращением удельного веса малого и среднего бизнеса.

За первое полугодие этого года население продало вчистую более 1 млрд долларов.

– То есть из своих кубышек?

– Да. То, что раньше сохранили, для поддержания уровня жизни пошло на рынок этот валютный. В результате Национальный банк сумел скупить валюту, и резервы – и за счет кредитов частично, и за счет этого источника – увеличились чуть не на полтора миллиарда. Было 5 млрд 200 млн, сейчас стало 6 400 где-то в резерве. Ну, показатели как будто бы положительные. Эти показатели связаны с тем, что падают инвестиции, нет внешних, нет внутренних инвестиций.

Я обычно оцениваю возможности подъема экономики и проявления кризиса, глядя на показатель инвестиций. Когда инвестиции за 16-ый год (за прошлый год) у нас упали чуть ли не на четверть – на 22-25 %, когда инвестиции в этом году уже упали почти на 6 %, то есть нет вложений в оборудование, в технологии, поэтому о каком подъеме, о каком оздоровлении экономики можно говорить? Это важнейший показатель.

– То есть Национальный банк, даже если он проводит правильную политику, выдерживает стандарты, и международные, это не означает, что страна выходит из кризиса?

– Безусловно. Я только удивляюсь, что все-таки Национальный банк сохраняет профессионализм в отношении кредитования экономики. Мы это видим в реале, что Национальный банк попытку делает. И либерализация определенная экономики имеет место, но она еще все-таки в самом таком начальном состоянии в реальности.

– Нашим людям, нашим зрителям всегда интересно прогнозы: а что ожидать, на ваш взгляд, в финансовой сфере до конца года? Какой может быть инфляция? Сохранится ли этот тренд, что люди опять будут из своих кубышек доставать последнее и отдавать в банки, для того чтобы просто выжить, не от лучшей жизни? Каковы ваши прогнозы – чего ожидать во втором полугодии этого года?

– Трудно оценивать, потому что надо оценивать совокупность, исходя из той экономической и монетарной политики, которая имеет место в нашей стране. Так вот если сохранится нынешняя монетарная политика, денежно-кредитная политика, то я не ожидаю падения валютного курса за счет обнищания населения.

Будет еще какое-то время проходить продажа валюты, чистая продажа из кубышек, за счет снятия с вкладов и превращения этой валюты в рубли. Рубли будут тратиться на рынок и т.д. Но это не говорит о том, что если не будет меняться экономическая политика правительства, то это приведет к оживлению экономики, к росту эффективности. К сожалению, мы видим, - наоборот. К сожалению, мы видим, даже те огромные ресурсы, которые предоставляет Китай нашей стране, являются в конечном итоге неэффективными. Те заводы, которые… картонные предприятия и другие, которые начаты были и должны были быть введены в эксплуатацию в 15-ом, 16-ом, первой половине 17-го года – они не вводятся. То есть нет развития. Нет оздоровления экономики. В этом – главная проблема.

Поэтому я думаю, что, к сожалению, при этой политике продолжится экономический застой. Может быть, рецессии уже не будет, потому что мы и так упали 3-4 % в 15-ом году, 16-ом. Сейчас как будто бы рост 0,9 %. Но этот рост очень зыбкий. И я бы сказал, есть складские запасы почти на 4 млрд рублей белорусских, это 2 млрд долларов, они лежат, они не проданы. Хотя какое-то оживление по некоторым отраслям имеет место, но все-таки оно не определяющее. Нужны, как я все время подчеркиваю, обновление правительства, новая экономическая политика, та, которую предлагает Объединенная гражданская партия, нужна ее реализация, нужны новые люди в правительстве, современно мыслящие, профессионально грамотные и т.д., которые бы имели, конечно, широкие полномочия.