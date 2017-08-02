Комитет госконтроля прокомментировал «дело профсоюзов» 22 2.08.2017, 17:33

5,500

В Комитете госконтроля сообщили, что «по фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело».

Напомним, сегодня в Минске были задержаны лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич и ряд активистов профсоюза. В офисах профсоюза в Минске и Солигорске прошли обыски. На допрос также вызван глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

«Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из профсоюзов Республики Беларусь, которые не входят в Федерацию профсоюзов Беларуси. В ходе проверки установлено, что председатель и главный бухгалтер профорганизации открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств», - говорится в сообщении комитета.

Как уверяет Комитет госконтроля, этим «должностные лица профсоюза нарушили требование Нацбанка Республики Беларусь о необходимости получать специальное разрешение на открытие счетов за рубежом».

«Таким образом они пытались скрыть факты получения за пределами нашей страны доходов и уклонении от уплаты налогов с этих доходов. Полученные деньги переводились в наличные и перевозились в республику, для чего данные должностные лица регулярно выезжали за пределы страны», - говорится в сообщении.

По данным фактам управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску в отношении двух должностных лиц возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Работниками финансовой милиции проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности должностных лиц профсоюза, а также выявление других нарушений законодательства Республики Беларусь. Также решается вопрос о задержании виновных лиц», - сообщает КГК.