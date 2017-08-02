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Анджей Почобут: Если взялись за профсоюзы, значит, в экономике все плохо

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  • 2.08.2017, 18:15
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Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Власти опасаются народных протестов в связи с экономическим кризисом.

Журналист Анджей Почобут прокомментировал арест лидера независимого профсоюза РЭП.

«Ну что, Родину снова стало плющить... Аресты, обыски, уголовные дела. Если взялись за профсоюзы, значит, в экономике все плохо и не стоит верить победным сообщениям о том, что страна уже оттолкнулась от «дна кризиса», - написал на своей странице в «Фейсбуке» журналист.


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