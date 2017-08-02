Андрей Стрижак: Власть мстит профсоюзу РЭП за антитунеядские протесты 2.08.2017, 18:43

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Андрей Стрижак

Главная причина такого преследования - активное участие профсоюза в «Весне-2017».

Обыск в офисе независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности и уголовное дело по обвинению «в уклонении от уплаты налогов» его руководителей — месть власти профсоюзам за их роль в весенних акциях протеста. Так «Еврорадио» прокомментировал ситуацию вокруг профсоюза РЭП активист этой организации Андрей Стрижак.

- Главная причина такого преследования — наше активное участие в «Весне-2017». А это и сбор подписей, и мобилизация людей, протестного потенциала общества, что привело к тому, что декрет №3 был заблокирован и практически теперь не работает. Было понятно, что просто так это не закончится, что какие-то меры власть примет. Одно непонятно, почему это происходит именно сейчас. Когда у нас очередное улучшение отношений с Западом, когда вышли на свободу фигуранты «дела патриотов». Возможно, власти просто понадобился новый козырь, которым она может играть со своими западными партнерами, - заявил Андрей Стрижак.

Напомним, 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП. Председатель профсоюза Геннадий Федынич задержан, к нему поехал адвокат. Местонахождение его заместителя Алексея Комлика неизвестно. В этот же день прошел обыск и в офисе Независимого профсоюза горняков в Солигорске. Там правоохранители также провели выемку документов и компьютеров.