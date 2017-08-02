Директору крупного минского промпредприятия дали восемь лет за приписки 3 2.08.2017, 19:22

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Сегодня суд Ленинского района вынес приговор в отношении бывших гендиректора и главбуха ОАО «Строймаш».

Сегодня суд Ленинского района вынес приговор в отношении бывших гендиректора и главбуха ОАО «Строймаш» — ведущего производителя средств механизации для строительства. За что должностные лица получили по 8 и 6 лет лишения свободы, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Зачем гендиректор и главбух искажали статистику?

ОАО «Строймаш» работает с 1953 года. Производит в числе прочего краны, павильоны и ларьки, бетоносмесители, люки, люльки и другое строительное оборудование.

По версии обвинения, в 2015-м главный бухгалтер предприятия Тивончик Н.Н. по предварительному сговору с гендиректором Месником О.И. в течение примерно года вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о результатах работы «Строймаша». На бумаге они выглядели лучше, чем были на самом деле. Далее руководитель подписывал эти документы и они направлялись в Минстройархитектуры и главное статистическое управление Минска.

На основании результатов, которые были отражены на бумаге, гендиректор и главбух выписывали себе премии. По факту же платить их было не за что. Таким образом, должностные лица искажали официальную статистику и незаконно обогащались. Общая сумма ущерба составила 51 тысячу рублей.

Обвинение указывает и на другую заинтересованность должностных лиц в противоправных действиях. Она проявлялась в желании попасть на более высокую должность, желании скрыть свою некомпетентность, а также выполнить доведенные до предприятия показатели финансово-хозяйственной деятельности.

— Генеральный директор, в свою очередь, при трудоустройстве был уведомлен, что при наличии задолженности по платежам в бюджет, роста убытков от реализации продукции, товаров, услуг, задолженности по выплате зарплаты премии и вознаграждения не начисляются и не выплачиваются. Это касается как руководителя предприятия, так и руководителей структурных подразделений, и главных специалистов. Зная о том, что на предприятии в 2015 году имелись указанные проблемы, генеральный директор скрывал соответствующие факты, — рассказал исполняющий обязанности начальника УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома Андрей Жорник.

После этого Месник и Тивончик работали на Молодечненском заводе металлоконструкций. Первый — гендиректором, вторая — замом. Через еще некоторое время ими заинтересовались правоохранители.

Какие сроки получили должностные лица?

Сегодня суд Ленинского района вынес решения в отношении Месника и Тивончик. Они признаны виновными по ряду статей: ч. 2 ст. 17 (Совершение преступления группой) УК Республики Беларусь, ч.4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) УК, ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК и ч. 2 ст. 427 (Служебный подлог) УК. Меснику назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.

Главбуху за аналогичные преступления назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

С обвиняемых постановлено взыскать в пользу ОАО «Строймаш» более 51 тысячи рублей.