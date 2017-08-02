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В Абхазии произошел взрыв на военном складе

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  • 2.08.2017, 20:18

Пострадали 20 россиян.

При взрыве в Абхазии могли пострадать 20 граждан России, сообщил РБК пресс-секретарь Посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов.

«Среди пострадавших 20 россиян, это предварительные данные министерства здравоохранения Абхазии», — сообщил Джавадов.

Начальник пресс-службы МЧС республики Абхазия Мизан Ломия не исключил возможности, что в результате взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском пострадали россияне.

«Недалеко от эпицентра находится источник минеральной воды. Это излюбленное место туристов. Точное общее количество пострадавших уточняется, как и информация по россиянам. Некоторые добирались в медучреждения своими силами, поэтому пока точных цифр нет», — пояснил Ломия.

Фото: Владимир Суслопаров / YouTube

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