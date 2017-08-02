10 главных фактов о новых антироссийских санкциях США 2.08.2017, 20:50

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России.

Главное, что нужно знать об этом документе, — в обзоре РБК.

Главное из закона о новых санкциях в отношении России:

Санкции сокращают предельный срок, на который американские компании вправе кредитовать «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК и «Транснефть», с 90 до 60 дней. Срок допустимого кредитования российских госбанков сокращается с 30 до 14 дней.

Законопроект предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с российским госимуществом, если объем инвестиций при таких сделках превышает $10 млн в год и способствует незаконному обогащению российских чиновников, их приближенных или родственников.

Документ предполагает заморозку активов тех и запрет на сделки с теми, кто нарушает режим ограничительных мер, совершает запрещенные сделки с российскими компаниями или способствует сделкам с лицами под санкциями, в том числе с их детьми, супругами, родителями, братьями и сестрами.

Законопроект призван наказать причастных к кибератакам на физлица и учреждения США по поручению властей России. Такие лица будут выдворены из США, въезд в страну им будет закрыт, открытые визы аннулированы, сделки с ними запрещены, а активы заморожены.

Документом вводится запрет на инвестиции в российские проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, а также предоставление для них товаров, услуг и технологий, стоимость каждой из которых в отдельности превышает $1 млн или их агрегированная стоимость превосходит $5 млн в течение одного года.

Санкции вводятся в отношении всех причастных к серьезным нарушениям прав человека на «оккупированных» или контролируемых Россией территориях. Такие лица будут выдворены из США, въезд в страну им будет закрыт, открытые визы аннулированы, сделки с ними запрещены, а активы заморожены.

Санкции затрагивают физлица и компании, совершающие «существенные транзакции» с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), ФСБ и другими государственными органами, отвечающими за разведку или оборону.

Законопроект также предусматривает санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые помогают президенту Сирии Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения, ракетный потенциал или иное оружие. Такие лица будут выдворены из США, их активы заморожены, действующие американские визы аннулированы, а въезд в США закрыт.

Принятый документ трансформирует действующие указы экс-президента Барака Обамы о санкциях против России в бессрочный закон, который нельзя отменить другими президентскими указами. Особенность законопроекта состоит в том, что он существенно ограничивает полномочия Трампа по управлению санкционной программой.

Документ о санкциях был подписан Трампом спустя неделю после того, как его одобрили палата представителей и сенат.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что закон «не только кодифицирует действующие санкции в отношении России, которые администрация [президента США] поддерживает, но и усилит их, наделив президента и Госдепартамент возможностью проводить внешнюю политику как подобает».

Официальная реакция Москвы на ужесточение санкций последовала еще до подписания его Трампом: российские власти приняли решение сократить число американских дипломатов, работающих в России, на 755 человек. Кроме того, с 1 августа был закрыт доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пошла на этот шаг в связи с тем, что американская сторона «предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений». Он также напомнил, что Россия «довольно долго ждала» и «питала надежду», что ситуация поменяется к лучшему.