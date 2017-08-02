закрыть
3 августа 2017, четверг, 0:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Всякие выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются

64
  • 2.08.2017, 21:00
  • 3,356

Диктатор запретил отпуска и выезды за границу во время уборочной кампании.

Во время селекторного совещания 2 августа Александр Лукашенко запретил отпуска и выезды за границу во время уборочной кампании. Возможно, это заявление касалось только высокопоставленных чиновников, хотя ничего исключать не стоит, передает «Еврорадио».

Эти слова прозвучали, когда диктатор потребовал, чтобы чиновники высокого ранга лично включились в вопросы уборочной кампании.

Он предложил председателю Совета Республики Михаилу Мясниковичу заняться уборочной кампанией в Брестской области: «Михаил Владимирович (Мясникович), вы с Андрейченко немедленно должны выехать в области и заниматься там непосредственно. Он в Витебскую область, а вы — в Брестскую. Вы сейчас относительно свободны, поэтому организовывайте там уборочную кампанию. Это касается и Зася, это касается Зайца — это люди сильные, грамотные, опытные — и других уполномоченных. Всякие отпуска, всякие выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются. Все должно быть обращено на работу на селе», — подчеркнул правитель.


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»