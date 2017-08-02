Лукашенко: Всякие выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются 64 2.08.2017, 21:00

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Диктатор запретил отпуска и выезды за границу во время уборочной кампании.

Во время селекторного совещания 2 августа Александр Лукашенко запретил отпуска и выезды за границу во время уборочной кампании. Возможно, это заявление касалось только высокопоставленных чиновников, хотя ничего исключать не стоит, передает «Еврорадио».

Эти слова прозвучали, когда диктатор потребовал, чтобы чиновники высокого ранга лично включились в вопросы уборочной кампании.

Он предложил председателю Совета Республики Михаилу Мясниковичу заняться уборочной кампанией в Брестской области: «Михаил Владимирович (Мясникович), вы с Андрейченко немедленно должны выехать в области и заниматься там непосредственно. Он в Витебскую область, а вы — в Брестскую. Вы сейчас относительно свободны, поэтому организовывайте там уборочную кампанию. Это касается и Зася, это касается Зайца — это люди сильные, грамотные, опытные — и других уполномоченных. Всякие отпуска, всякие выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются. Все должно быть обращено на работу на селе», — подчеркнул правитель.