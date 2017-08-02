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В Сети появилось видео взрыва на складах боеприпасов в Абхазии

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  • 2.08.2017, 21:24
  • 5,336

В Абхазии прогремел взрыв на складах местного Минобороны.

В Абхазии прогремел взрыв на складах местного Минобороны, пострадали 19 россиян, которые принимали сероводородные ванны неподалеку.

На видео слышно, как очевидцы происшествия говорят об оглушительном грохоте, с которым взорвались снаряды. При этом о причины происшествия люди узнали позже уже из новостей.

Видео опубликовано на сайте YouTube пользователем VladVlogs.


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