Начались белорусско-российские учения по техобеспечению «Запада-2017» 8 21.08.2017, 10:33

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С 21 по 25 августа будут отрабатываться вопросы по дозаправке, ремонту и эвакуации военной техники на осенних маневрах.

Белорусские и российские военные 21-25 августа проведут учения по тыловому и техническому обеспечению в рамках подготовки к сентябрьским маневрам, сообщает Минобороны Беларуси.

Совместное стратегическое учение «Запад-2017» пройдет 14-20 сентября на шести военных полигонах Беларуси, планируется, что участие в нем примут около 13 тысяч военнослужащих двух стран.

«21 по 25 августа в рамках плановой подготовки «Запада-2017» пройдет совместное спецучение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического обеспечения вооруженных сил двух стран», — сообщили в понедельник в оборонном ведомстве Беларуси.

По словам военных, на учениях отработают техническое прикрытие объектов на некоторых участках военно-автомобильных дорог, эвакуацию, ремонт и восстановление неисправной техники и вооружения.

Также на практике будет отработана методика развертывания полевого магистрального трубопровода и заправок для военной техники.

Напомним, что 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».