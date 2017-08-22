15 туристических направлений, куда стоит поехать этой осенью
- 22.08.2017, 17:48
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Осень – прекрасное время для путешествий.
Авиаперелеты осенью дешевле, а города менее переполнены топлами туристов, чем летом. Эксперты портала Business Insider (перевод — nv.ua) назвали лучшие туристические направления для отдыха осенью 2017 года: от Мюнхена, где в сентябре-октябре проходит Октоберфест, до Трансильвании, куда стоит поехать на Хэллоуин.
15 лучших направлений для путешествий осенью выглядят так:
Мюнхен, Германия
Осень в Мюнхене – это Октоберфест. На этом ежегодном фестивале вы познакомитесь с немецкой культурой, оцените разные сорта пива и сможете развлечься на аттракционах. Празднования проходят с середины сентября до начала октября.
Фингер Лейкс, Нью-Йорк, США
Фингер Лейкс – это группа озер на западе штата Нью-Йорк. Это место идеально подходит для знакомства с классической осенью восточного побережья США.
Трансильвания, Румыния
Если вы хотите отпраздновать незабываемый Хэллоуин, приезжайте в Трансильванию и посетите средневековый замок Бран – резиденцию графа Дракулы.
Нэшвилл, Теннесси, США
Осенью температура в Нэшвилле еще достаточно мягкая и теплая. К тому же, осенью здесь проходят различные фестивали, например, Фестиваль независимой музыки, Фестиваль Американа и Music City Food & Wine Festival.
Острова Теркс и Кайкос
Также вы можете отдохнуть от типичного осеннего климата и исследовать Карибский бассейн. Теркс и Кайкос – это Атлантический океан и пляжи с отличными отелями и разнообразными развлечениями, с накатывающими волнами и коралловыми рифами, с дайвингом, серфингом и другими водными активностями.
Оахака-де-Хуарес, Мексика
Оахака – это не о солнечных пляжах, но о знакомстве с богатой мексиканской культурой. Особенно когда речь идет о Диа де лос Муэртос – празднике, который переводится как "День мертвых". В этот день жители городка чтят умерших родственников, проводят уличные церемонии и спектакли. Такой "фестиваль" проходит с 31 октября по 2 ноября.
Акадия, Мэн, США
Национальный парк Акадия в США – это потрясающие осенние виды, которые простираются до Атлантического океана.
Патагония, Аргентина
Анды, часть которых расположена в Патагонии, делают этот регион отличным горнолыжным курортом. На заснеженные склоны сюда можно ехать уже осенью.
Монреаль, Квебек, Канада
В красках осени Старый Монреаль – исторический квартал города – кажется еще очаровательнее, чем весной или летом.
Париж, Франция
Париж знаменит многочисленными садами и парками, которые осенью кажутся еще более романтичными. В это время года во французской столице цены ниже, а людей – меньше. Эйфелева башня очень красива на фоне падающих листьев, а смотреть на Мону Лизу гораздо приятнее, когда в Лувре никто не толкается.
Мумбаи, Индия
18-19 октября в Мумбае проходит ежегодный Фестиваль огней Дивали. В этот яркий праздник улицы Мумбая озаряются тысячами огней и фейерверков, а в воздухе взрываются петарды и хлопушки.
Брюссель, Бельгия
Прохладной осенью Брюссель согревает туристов вкусным пивом, шоколадом, вафлями и картофелем фри.
Амстердам, Нидерланды
Осенний Амстердам идеально подходит велопрогулок вдоль каналов и парков.
Эдинбург, Шотландия
Помимо прекрасного осеннего пейзажа, Эдинбург, известен своей богатой историей и фольклором. Чего только стоит Эдинбургский замок – неприступная крепость, построенная на вершине потухшего вулкана.
Брисбен, Австралия
Если вы хотите продлить лето, езжайте в Брисбен. Здесь вас порадует не только погода, но и ежегодный арт-фестиваль, где удивляют театральным искусством, музыкой, танцами, цирком, оперой и многим другим.