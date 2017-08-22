15 туристических направлений, куда стоит поехать этой осенью 22.08.2017, 17:48

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Мюнхен

Фото: sepavone/Depositphotos

Осень – прекрасное время для путешествий.

Авиаперелеты осенью дешевле, а города менее переполнены топлами туристов, чем летом. Эксперты портала Business Insider (перевод — nv.ua) назвали лучшие туристические направления для отдыха осенью 2017 года: от Мюнхена, где в сентябре-октябре проходит Октоберфест, до Трансильвании, куда стоит поехать на Хэллоуин.

15 лучших направлений для путешествий осенью выглядят так:

Мюнхен, Германия

Осень в Мюнхене – это Октоберфест. На этом ежегодном фестивале вы познакомитесь с немецкой культурой, оцените разные сорта пива и сможете развлечься на аттракционах. Празднования проходят с середины сентября до начала октября.

Публикация от Oktoberfest (@oktoberfest) Авг 21 2017 в 6:43 PDT

Фингер Лейкс, Нью-Йорк, США

Фингер Лейкс – это группа озер на западе штата Нью-Йорк. Это место идеально подходит для знакомства с классической осенью восточного побережья США.

Публикация от Gladisley (@sanchez_bravo) Авг 21 2017 в 9:46 PDT

Трансильвания, Румыния

Если вы хотите отпраздновать незабываемый Хэллоуин, приезжайте в Трансильванию и посетите средневековый замок Бран – резиденцию графа Дракулы.

Публикация от Explorez România ® (@explorezromania) Авг 18 2017 в 9:11 PDT

Нэшвилл, Теннесси, США

Осенью температура в Нэшвилле еще достаточно мягкая и теплая. К тому же, осенью здесь проходят различные фестивали, например, Фестиваль независимой музыки, Фестиваль Американа и Music City Food & Wine Festival.

Публикация от Music City Food+Wine Festival (@musiccityfw) Июн 9 2017 в 11:25 PDT

Острова Теркс и Кайкос

Также вы можете отдохнуть от типичного осеннего климата и исследовать Карибский бассейн. Теркс и Кайкос – это Атлантический океан и пляжи с отличными отелями и разнообразными развлечениями, с накатывающими волнами и коралловыми рифами, с дайвингом, серфингом и другими водными активностями.

Публикация от Katrina Charisma (@katrina_charisma) Авг 21 2017 в 8:20 PDT

Оахака-де-Хуарес, Мексика

Оахака – это не о солнечных пляжах, но о знакомстве с богатой мексиканской культурой. Особенно когда речь идет о Диа де лос Муэртос – празднике, который переводится как "День мертвых". В этот день жители городка чтят умерших родственников, проводят уличные церемонии и спектакли. Такой "фестиваль" проходит с 31 октября по 2 ноября.

Публикация от Jesús Beristáin (@beristain.jesus_) Авг 22 2017 в 12:39 PDT

Акадия, Мэн, США

Национальный парк Акадия в США – это потрясающие осенние виды, которые простираются до Атлантического океана.

Публикация от Justin Nam (@naminatorninja) Авг 21 2017 в 9:43 PDT

Патагония, Аргентина

Анды, часть которых расположена в Патагонии, делают этот регион отличным горнолыжным курортом. На заснеженные склоны сюда можно ехать уже осенью.

Публикация от Sonia McDonald (@theexperiencesoflife) Авг 22 2017 в 1:28 PDT

Монреаль, Квебек, Канада

В красках осени Старый Монреаль – исторический квартал города – кажется еще очаровательнее, чем весной или летом.

Публикация от Rawad Bassil رواد باسيل (@rtbassil) Окт 10 2016 в 9:23 PDT

Париж, Франция

Париж знаменит многочисленными садами и парками, которые осенью кажутся еще более романтичными. В это время года во французской столице цены ниже, а людей – меньше. Эйфелева башня очень красива на фоне падающих листьев, а смотреть на Мону Лизу гораздо приятнее, когда в Лувре никто не толкается.

Публикация от Lori Rosales (@lorir94010) Авг 22 2017 в 1:39 PDT

Мумбаи, Индия

18-19 октября в Мумбае проходит ежегодный Фестиваль огней Дивали. В этот яркий праздник улицы Мумбая озаряются тысячами огней и фейерверков, а в воздухе взрываются петарды и хлопушки.

Публикация от The cluture (@the_india_) Авг 22 2017 в 2:32 PDT

Брюссель, Бельгия

Прохладной осенью Брюссель согревает туристов вкусным пивом, шоколадом, вафлями и картофелем фри.

Публикация от Lindsay Eve (@lindsay_ev) Авг 22 2017 в 2:18 PDT

Амстердам, Нидерланды

Осенний Амстердам идеально подходит велопрогулок вдоль каналов и парков.

Публикация от Matt Kenny (@mattkenny) Авг 22 2017 в 2:41 PDT

Эдинбург, Шотландия

Помимо прекрасного осеннего пейзажа, Эдинбург, известен своей богатой историей и фольклором. Чего только стоит Эдинбургский замок – неприступная крепость, построенная на вершине потухшего вулкана.

Публикация от Living Europe (@living_europe) Авг 21 2017 в 4:43 PDT

Брисбен, Австралия

Если вы хотите продлить лето, езжайте в Брисбен. Здесь вас порадует не только погода, но и ежегодный арт-фестиваль, где удивляют театральным искусством, музыкой, танцами, цирком, оперой и многим другим.