В Минске начинается «республиканский педсовет» 9 23.08.2017, 9:31

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Есть надежда, что родители наконец получат ответ на вопрос – во сколько отводить детей в школу.

Сегодня в Минске начинает работу республиканский педагогический совет, информирует БелТА. Мероприятие рассчитано на два дня — 23 и 24 августа.

В первый день на педсовете будет работать ряд тематических секций и круглых столов. Будут обсуждаться такие вопросы, как современные подходы к повышению качества дошкольного образования, вклад профобразования в инновационное развитие белорусской экономики, основные направления для высшей школы. Также будут обсуждаться развитие инклюзивного образования, актуальные аспекты социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, подготовка педагогических кадров.

24 августа состоится пленарное заседание. На нем участники смогут ознакомиться с выставкой эффективного педагогического опыта, с творческими достижениями педагогов, учебной и учебно-методической литературой, новыми технологиями в сфере образования.

В педсовете будут участвовать около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления. Кроме того, в нем примут участие представители общественных объединений и отраслевого профсоюза. Цель мероприятия — определить задачи на 2017/2018 учебный год, обсудить концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды.

Концептуальные изменения направлены на переход на обязательное всеобщее среднее образование. В Кодексе об образовании заложен законодательный коридор для этого нововведения. Как отмечает БелТА, общее среднее образование в Беларуси получают почти все выпускники школ, лицеев и колледжей.