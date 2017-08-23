Стали известны новые подробности о подорожании коммуналки 11 23.08.2017, 12:10

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Фото с сайта kp.by

Как будет выглядеть жировка для стандартной белорусской семьи.

Совсем скоро почти все тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения достигнут 100%, пишет kp.by.

До конца 2017 года в Беларуси дважды повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги – с 1 сентября и с 1 декабря. В итоге с сентября коммуналка вырастет на 8%, а с декабря – на 10%. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

- Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8% больше за коммунальные услуги. Но еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлен ростом доходов населения, как это и предусмотрено действующим законодательством и той практикой, которая сложилась уже в течение нескольких лет. С 1 декабря мы планируем - опять же исходя из роста заработной платы, которая будет происходить, - мы оцениваем, что рост индексации составит порядка 10%. Соответствующим образом повысятся и тарифы для населения.

Напомним, что индексация тарифов происходит каждый год, раз в квартал. Причем поднимать тарифы возможно на столько, на сколько выросла зарплата в процентах. Судя по всему, чиновники уверены в том, что и в следующем квартале зарплата белорусов повысится. По словам заместителя министра, с 1 января 2018 года также произойдет традиционное повышение коммуналки на 5 долларов. С учетом этих трех будущих повышений власти планируют, что коммуналку мы будем оплачивать с 1 января 2018 года в размере 100%.

Минус отопление

Со льготными тарифами нам действительно придется попрощаться. Со всеми - за исключением отопления.

Отопление - услуга очень дорогая и ее резкое повышение, посчитали власти, ощутимо ударит по кошелькам белорусов. Сейчас мы возмещаем услуги ЖКХ на 65% - это по всем тарифам вместе взятым. С 1 января с учетом льготных тарифов на отопление мы будем оплачивать коммуналку только на 74,8%. Цифры, которых не хватает до 100%, и есть наше дорогое отопление.

Планы у чиновников такие: к концу 2018 года мы будем возмещать 85% от стоимости услуг ЖКХ, к 2020 году - 93,3%. А 100% по всем тарифам, о которых так много говорится, достигнем только в 2025 году.

Что будет с тарифами

Газете «Звязда» Иван Вежновец рассказал подробнее о том, как повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Так, канализация подорожает на 48,5%, водоснабжение на 27,7%, вывоз мусора – на 19%.

Правда, в понедельник в министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что тарифы на услуги ЖКХ пока до конца не утверждены.

- Сейчас разрабатывается тарифная политика на 2018 год. Вероятно, продлят срок, за который мы должны достичь стопроцентной оплаты тарифов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе министерства.

Как подорожает жировка для стандартной семьи?

Если чиновники сдержат обещание, и тарифы на коммуналку все-таки достигнут 100% с 1 января 2018 года, то жировки у белорусов подорожают значительно. Итак, сколько мы будем платить с 1 января? Для примера двухкомнатную квартиру площадью 48 кв.м., в которой проживает три человека. По нынешним тарифам с учетом строчки отопления коммуналка в отопительный сезон составляет 73 рубля 25 копеек. Если посчитать жировку по нынешним стопроцентным тарифам, то выходит сумма в 93 рубля 78 копеек с учетом льготного тарифа на отопление.

Все больше денег из доходов мы отдаем за коммуналку

По данным Белстата, в прошлом году белорусская семья тратила в среднем 7,1% от общих доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Самую большую статью расходов по-прежнему составляют продукты питания – 39%. К слову, с каждым годом расходы на коммуналку у нас растут. Так, в 2015 году мы тратили 6% от всех доходов, а в 2014-м – 5,3%. Меньше всего уходило в 2012 году – 4,1% от доходов.

В старых домах хотят установить системы регулирования тепла

Чтобы снизить затраты на производство тепловой энергии, в Беларуси разрабатывается система регулирования отопления в старых домах. Специалисты рассчитывают, что температуру в батареях можно будет менять с помощью кранов, которые владельцы квартир будут устанавливать на трубы за свой счет.

- При этом электронные регуляторы будут заниматься съемом тепловой энергии с каждого теплоисточника, - пояснил Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы тепловая модернизация проходила быстрее, белорусов будут активно привлекать к установке счетчиков тепла.

- В первую очередь это связано с внедрением индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Такие возможности имеются. Сейчас мы разрабатываем проект нормативного правового акта, который направлен на стимулирование граждан к экономному расходованию тепловой энергии, - рассказал Александр Терехов.