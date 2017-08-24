Аптечная скандалистка из Витебска: Была на нервах из-за мужа 8 24.08.2017, 10:47

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Витебчанка рассказала свою версию случившегося.

На записи видно, как женщину попросили вывести из аптеки собаку, на что разгневанная дама потребовала жалобную книгу, назвав провизора «грязным, вонючим животным». После женщина вывела своего мопса, попросив собаку уйти «от этого бомжа», пишет kyky.org.

«Согласно санитарным правилам, вход в аптеку с животными запрещен, соответствующая информация есть на дверях аптеки. Эти правила обоснованы: к нам заходят люди с аллергией. Даже если в помещении к тому времени собаки уже не будет, аллерген останется! В аптеке может находиться ребенок, который испугается собаки. Да и некоторые взрослые люди боятся собак», — рассказал Максим Самсонов.

Кроме персоны аптекаря, посетительнице не понравилось, как была прошита жалобная книга. Также она заметила, что Максим Самсонов не обладает достаточными знаниями, чтобы ее обслуживать.

После того, как провизор выложил видео в интернет, инцидентом заинтересовалась милиция. Сотрудники опросили молодого человека как свидетеля. Заявления он не писал, хотя оскорбления тянут на «административку».

К слову, скандалистка жалобу не оставила. Все то, что женщина успела написать, она потом вымарала.

Журналисты нашли героиню ролика. Ей оказалась жительница Витебска Марина Поярков. Она рассказала, что в тот день была на взводе, потому что ее муж обжог ноги бетоном. «Мне надо было выгулять собаку, и я пришла с ней. Зашла, а мне сразу говорят, выйдите с собакой. Я сказала, что на минуту, но он (заведующий аптекой. — ред.) мне начал говорить монотонным тоном, чтобы я вышла. Я понимаю, что была неправа, так нельзя было разговаривать и общаться с людьми. Но я была на нервах из-за случившегося с мужем, своим монотоном он меня выводил», — попыталась оправдаться Марина Пояркова.

При этом извиняться она не хочет: «Он в этот же момент выбросит ролик со мной в Ютюб. Хотя я понимаю, что можно было бы извиниться, но он снимет вторую серию и унизит еще больше», — объяснила женщина.