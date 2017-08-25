Автомобили «Джили» будут собирать рабочие с киянкой 8 25.08.2017, 12:11

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Борисовский завод набирает людей, чтобы вручную выправлять корпус авто.

На сентябрь, как известно, запланирован ввод в эксплуатацию нового завода СЗАО «БелДжи», который по первоначальным планам должен был начать свою работу в начале января текущего года, пишет издание ex-press.by.

Сроки ввода несколько раз переносились, что вызвало озабоченность у Лукашенко, который дал поручение Комитету госконтроля разобраться с причинами задержки.

Перед вводом в эксплуатацию на конвейере нового завода должны были в непрерывном режиме в течение трех суток собрать пробную партию в 222 автомобиля. Сроки сборки пробной партии также переносились — последний раз было намечено сделать это в августе. Месяц заканчивается, однако пока в СМИ не появилось триумфальных сообщений. Но не исключено, что сборка пробной партии уже произошла без особой помпы.

Так или иначе, судя по количеству китайцев, появляющихся на улицах Борисова, а также по объявлениям о наборе рабочих на новое предприятие, можно предположить, что пуск автосборочного производства в любом случае не за горами.

Какие специалисты требуются сейчас на БелДжи? Оказывается, самые разные, в том числе и рихтовщики легковых автомобилей.

С представителями этой профессии сталкивались многие автомобилисты, вынужденные восстанавливать свои машины после дорожно-транспортных происшествий. Однако рихтовщики понадобились и заводу по производству совершенно новых китайских «Джили».

Как недавно рассказывал журналистам вице-премьер Семашко, новый завод СЗАО «БелДжи» универсальный, производство налажено по полному циклу.

— Предприятие роботизированное, можно сварить любой корпус, нужно только задать определенную программу, — подчеркнул вице-премьер.

Роботы роботами, а рабочий с киянкой, получается, совсем не лишний на универсальном производстве по сборке китайских автомобилей. Что, в общем-то, не удивительно.

Недавно в байнете интерес и широкое обсуждение вызвала статья владельца одной из белорусских автошкол, который приобрел для обучения курсантов две малолитражки «Джили». Одним из нескольких неприятных сюрпризов для приобретателя стали разные зазоры на кузовах одинаковых автомобилей.

Должностная инструкция рихтовщика кузовов 3-го разряда:

Характеристика работ. Правка под окраску облицовочных деталей и узлов кузовов грузовых автомобилей и невидовых деталей и узлов кузовов легковых автомобилей с помощью инструмента для правки. Подгонка узлов, дверей грузовых автомобилей с доводкой зазоров и мест сопряжений. Подготовка деталей и узлов кузовов легковых автомобилей под оплавление. Зачистка внутренних и оплавленных припоем мест кузова. Устранение перекосов проемов и кузова в целом при восстановлении его геометрических форм и параметров. Ремонт поврежденных деталей кузова с заменой или путем применения ремонтных вставок из подготовленных деталей кузова или листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали.

Должен знать: технологию и методы правки под окраску облицовочных деталей и узлов кузовов грузовых автомобилей и невидовых деталей и узлов кузовов легковых автомобилей; правила подготовки деталей и узлов кузовов под оплавление; способы исправления дефектов; принцип работы инструмента для правки, причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в сварных деталях, меры по их предупреждению и способы их устранения; свойства металлов, проявляющиеся при правке.