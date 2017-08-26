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Минобразования объявило новые цены на школьные учебники

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  • 26.08.2017, 8:51
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Фото: tut.by

Выше всего стоимость учебников для 7 класса — 40,57 рубля.

Минобразования озвучило новые цены на пользование школьными учебниками в 2017/2018 учебном году. Соответствующее постановление обнародовано на Национальном правовом интернет-портале.

Сумма взимаемой платы за пользование школьными учебниками и пособиями при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования за I-XI классы взимается рассчитана в соответствии с постановлением Совмина № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование». Согласно документу плата взимается в размере 50% стоимости соответствующих комплектов учебников и учебных пособий, сообщает tut.by.

Выше всего стоимость учебников для 7 класса — 40,57 рубля. Дороже всего в комплекте из 14 книг стоят учебники по математике (6,33 рубля), иностранному языку (5,2 рубля) и русской литературе (5,88 рубля), а дешевле всего — по белорусской литературе (0,3 рубля). Получается, что родителям, чьи дети пойдут в 7 класс, за пользование учебниками придется заплатить 20,28 рубля (в прошлом учебном году — 8,12 рубля). 

Для сравнения: в прошлом учебном году выше всего стоимость книг и пособий была для 6 класса — 28,09 рубля, за пользование нужно было отдать 14,04 рубля.

Меньше всего нужно заплатить за пользование пособия и учебниками ученикам 4 класса — 6,7 рубля.

Внести оплату за пользование школьными учебниками и пособиями нужно до 1 октября. При это детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка, а школьники из социально незащищенных семей учебники получат бесплатно.

Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, который состоялся 24 августа, рассказал, что в Беларуси идет работа по созданию новых учебников, в которых будет усилена практическая направленность. Какие-то учебники уже выпущены и появятся уже в этом учебном году.


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