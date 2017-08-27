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Соратник Статкевича: Мы умеем действовать решительно

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  • 27.08.2017, 8:53
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Акция предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади пройдет достойно.

Об этом в «Фейсбуке» написал соратник одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, руководитель его штаба на президентских выборах 2010 года политтехнолог Сергей Марцелев:

«За последние годы знакомства знакомые Николая Статкевича реже думают о нем как о политике, скорее как о друге и соратнике».

Несмотря на проявленную властями трусость, выразившуюся в задержании политика незадолго до Акции предупреждения, белорусы проведут акцию достойно:

«Мы умеем действовать решительно. Весенняя кампания против декрета о безработных прошла достойно. Да, ценой лишений и арестов. Но мы это сделали. В том числе благодаря мужеству простых людей.

Акции будут продолжаться. Сейчас по нашим улицам загремит иностранная бронетехника. Молчаливое согласие подтолкнет интервентов к новым шагам.

Николай Статкевич снова арестован полицаями на сутки. Будет он на свободе, или в застенках, я уверен, что акция 8 сентября состоится.

Мы достойны своего лидера и своих сограждан».


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