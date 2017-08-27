Соратник Статкевича: Мы умеем действовать решительно

Соратник Статкевича: Мы умеем действовать решительно6
- 27.08.2017, 8:53
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Акция предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади пройдет достойно.
Об этом в «Фейсбуке» написал соратник одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, руководитель его штаба на президентских выборах 2010 года политтехнолог Сергей Марцелев:
«За последние годы знакомства знакомые Николая Статкевича реже думают о нем как о политике, скорее как о друге и соратнике».
Несмотря на проявленную властями трусость, выразившуюся в задержании политика незадолго до Акции предупреждения, белорусы проведут акцию достойно:
«Мы умеем действовать решительно. Весенняя кампания против декрета о безработных прошла достойно. Да, ценой лишений и арестов. Но мы это сделали. В том числе благодаря мужеству простых людей.
Акции будут продолжаться. Сейчас по нашим улицам загремит иностранная бронетехника. Молчаливое согласие подтолкнет интервентов к новым шагам.
Николай Статкевич снова арестован полицаями на сутки. Будет он на свободе, или в застенках, я уверен, что акция 8 сентября состоится.
Мы достойны своего лидера и своих сограждан».