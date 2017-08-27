Сотни белорусов требуют открыть архивы КГБ 4 27.08.2017, 16:09

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Петиция с требованием открыть доступ к архивам КГБ собрала уже более 600 подписей.

Белорусы требуют открыть для всей общественности архивы белорусского КГБ.

Об этом было заявлено в резолюции форума «Большевистский террор. Право на установление истины», который состоялся 22 августа в Минске.

В текст резолюции было решено включить 7 пунктов, касающихся темы большевистских репрессий. Среди требований: передача из ведомственных в открытые государственные архивы всех архивно-следственных дел на репрессированных в 20—70-е годы, обеспечить свободный доступ ко всем документам, находящимся на хранении более 75 лет, которые в соответствии с белорусским законодательством не могут подпадать под ограничение как тайна личной жизни.

Подписать петицию можно здесь.