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Фотофакт: Где в Беларуси были замечены российские военные

  • 28.08.2017, 17:22
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Российские военные продолжают прибывать на учения «Запад-2017».

14-20 сентября в Беларуси пройдут совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017». Российские военные начали прибывать в Беларусь заранее, в социальных сетях даже возникли специальные хэштеги, под которыми очевидцев призывают выкладывать фото и видеосъемки с военнослужащими и военной техникой, передает «Радыё Свабода».

Интернет-пользователи сообщают о военных в российской форме на железнодорожном вокзале в Борисове, российских истребителях над Лидой, железнодорожном составе с военной техникой на станции Гудогай.

Об отработке посадки военных самолетов на трассе Минск - Могилев сообщило информационное агентство БелТА, об инженерных учения белорусских и российских военных около Ромашково в Витебской области - «Белорусская военная газета». 26 августа появилась информация о железнодорожном эшелоне с военной техникой на станции Верейцы под Осиповичами.


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