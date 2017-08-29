Чем ответить на нефтяной ультиматум Кремля? 6 Татьяна Маненок, «Белрынок»

29.08.2017, 9:33

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Ситуация может развиваться непредсказуемым образом.

Выполнит ли белорусская сторона указание Кремля о переориентации маршрутов экспорта белорусских нефтепродуктов на российские порты или проявит стойкость, отстаивая свои интересы?

Ни правительственные чиновники, ни правитель Беларуси пока не прокомментировали политическое намерение Москвы вмешаться в географию экспорта белорусских нефтепродуктов. Это «молчание» можно объяснить: зачем спешить с комментариями, если нефтяной «ультиматум» Россия пока не предъявила, а сделала только публичные заявления о готовности пересмотреть условия поставок нефти в Беларусь.

Но, если судить по словам министра энергетики России Александра Новака, «пакетные» предложения Кремля могут появиться уже скоро. А. Новак 22 августа сообщил, что Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение по обязательному использованию белорусскими производителями нефтепродуктов транспортной инфраструктуры РФ. «Мы такое поручение получили и сейчас начали прорабатывать детали», — сказал А. Новак. Как было сказано, Минэнерго РФ «соберет аналитику в ближайшее время и сможет предложить вариант».

«Пакетные» предложения Москвы, как уже заявлялось, напрямую свяжут объемы поставок российской нефти на белорусские НПЗ с объемом экспорта белорусских нефтепродуктов через российские порты Северо-Западного региона России.

Вероятно, в Кремле установят для Беларуси некую квоту обязательной поставки нефтепродуктов через российские порты. Выполнит это условие белорусская сторона — получит 24 млн. тонн нефти, которые ей нужны для загрузки своих НПЗ, а если нет — Москва снизит этот объем. Неслучайно российский министр энергетики уже намекнул, что Россия может поставить в Беларусь в 2017 году менее 24 млн. тонн нефти, о чем стороны договорились в апреле текущего года. «Там есть определенные в рамках подписанных соглашений возможности поставлять в меньшем объеме, но при этом возможная доля к реализации нашими белорусскими партнерами в общем объеме будет не более 24 млн. тонн», — весьма дипломатично отметил А. Новак.

По крайней мере, пока.

РЖД уже посчитало белорусские грузы

В России, между тем, уже обсуждают, какой объем нефтепродуктов Беларусь может перенаправить из портов стран Балтии в российские терминалы. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов считает, что около 5 млн. тонн. В переговорах с Беларусью по этому вопросу необходимо, по его словам, сформировать пакетное предложение, скоординировав действия двух российских монополий – «Транснефти» и РЖД — и профильных министерств.

Основание для транспортировки белорусских нефтепродуктов через РФ – беспошлинные поставки российской нефти в Беларусь, считает эксперт. «Поставляя на белорусские НПЗ беспошлинно нефть, российский бюджет недополучает 1,4 млрд. долларов в год при текущих ценах на нефть, это хороший аргумент в переговорах о поставках нефтепродуктов через Россию», — отмечает С. Ежов.

Заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (филиал РЖД) Сергей Тугаринов заявил 23 августа, что транспортная система России до конца 2017 года готова принять 7-8 млн. тонн нефтепродуктов из Беларуси. При этом о дополнительных стимулах для белорусских экспортеров речь не идет. «Мы меры все реализовали. Мы установили максимально допустимый размер снижения тарифов 50%», — сказал он.

По оценкам старшего консультанта Vygon Consulting Александра Былкина, при переориентации логистики белорусские производители нефтепродуктов могут потерять до 150 млн. долларов за счет более длинного транспортного плеча в направлении российских портов в сравнении с портами стран Балтии. Но поскольку выгода от поставки беспошлинной российской нефти в Беларусь из расчета поставок 24 млн. тонн в год, составляет около 1,4 млрд. долларов в год при текущих ценах на нефть, то требование РФ об использовании белорусами российской транспортной инфраструктуры эксперт считает обоснованным для продления существующего формата беспошлинного экспорта сырья.

Насколько точны расчеты белорусских потерь, сказать сложно, пока неясны детали нефтяного «ультиматума» Кремля.

Что эксперты не учли

Но кроме чисто математических расчетов потерь следует учитывать и другие потери. За годы работы белорусские нефтяники создали в странах Балтии собственную товаропроводящую сеть, которая заметно расширила участие белорусской стороны в логистической «цепочке» экспорта нефтепродуктов. Российский ультиматум потребует от Минска перекроить эту сеть, что обернется серьезными убытками для «дочек» БНК и «Белнефтехима».

Отметим, что сейчас основными партнерами Белорусской нефтяной компании — спецэкспортера белорусских нефтепродуктов — в области оказания транспортно-логистических услуг являются дочерние компании: ООО «Европейская трейдинговая компания», «БНК-Украина», «TransBalticOil», а также компания ЗАО «Трансхема», основная сфера деятельности которой — продвижение продукции предприятий концерна «Белнефтехим» на рынок Литвы и других европейских государств.

В частности, «TransBaltic OIL» осуществляет транспортно-экспедиторское обслуживание и декларирование нефтеналивных грузов, перевозимых в вагонах-цистернах по территории стран Балтии транзитом в направлении морских портов и стран СНГ, а также следующих на внутренний рынок стран Евросоюза.

ЗАО «Трансхема» (г. Вильнюс) оказывает транспортно-экспедиторские услуги на рынке стран Балтии и Европейского союза. Компания является субъектом товаропроводящей сети предприятий концерна «Белнефтехим». Это — единственная из иностранных компаний, которая лицензию на право осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, выданную Минтрансом Беларуси. Лицензия разрешает ей экспедирование не только транзитных, но и экспортных грузов. Компания оказывает комплекс услуг по экспедированию мазута, бензина, дизтоплива по Литовской железной дороге и в порту Клайпеда, их перевалке на борт судна через терминал АО «Клайпедос нафта» и АО «Кровиню терминалас», по обеспечению проведения инспекции по количеству и качеству в порту Клайпеда, а также, при необходимости, при отгрузке с завода-производителя и т. д.

Какую позицию займет официальный Минск?

Мнения профильных экспертов по этому вопросу разделились. Близкий к нефтяным кругам эксперт в беседе с обозревателем «Белрынка» отметил, что Беларусь должна из двух зол выбрать наименьшее. То есть просчитать, что для нее выгоднее: снижение импорта российской нефти или же невыгодные поставки определенного объема нефтепродуктов в российские порты. При этом эксперт обратил внимание, что недавний нефтегазовый спор принес белорусской нефтеперерабатывающей отрасли потери в размере около 2 млрд. долларов. Поэтому, считает он, Беларусь не должна ввязываться в очередной нефтяной спор с Москвой, — тем более, что белорусские НПЗ сейчас находятся на ответственном этапе модернизации, и для них самая главная задача – скорейшее завершение намеченных инвестпрограмм.

Другие эксперты считают, что Беларусь должна отстаивать национальные экономические интересы и не поддаваться требованиям, которые абсолютно неправомерны и противоречат подписанным ранее договоренностям.

На наш взгляд, официальный Минск вряд ли без «боя» примет российский ультиматум. Тем более, что ни одно из соглашений, регламентирующих условия поставки российской нефти в Беларусь, – ни в рамках «двойки» с Россией, ни в ЕАЭС, — не увязывает их объемы с географией транспортировки белорусских нефтепродуктов через определенные порты.

«Однако ситуация может развиваться непредсказуемым образом, если белорусской стороне не удастся убедить Москву в неправомерности подобного шага», — отметил чиновник профильного ведомства.

Путин лоббирует интересы РЖД

Еще недавно в ходе своего официального визита Бишкек в феврале 2017 года В. Путин заявил, что России выгодны вложения в экономику Беларуси. «Если вы посмотрите на цифры, которые предоставляет МВФ, то увидите очень впечатляющие цифры в скрытой и прямой поддержке белорусской экономики (со стороны России). Но мы об этом не жалеем, потому что ( играем), что называется, «вдолгую», и российская экономика получит от этого выгоды, потому что это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность», — сказал он.

Эта поддержка – «просчитанные шаги в расчете на будущий результат», добавил В. Путин. В числе таких мер поддержки Беларуси он назвал кредиты, открытый рынок и беспошлинные поставки нефти.

Любопытный вопрос: почему спустя 4 месяца В. Путин неожиданно сменил тон? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой.

Напомним, на белорусов, не желающих воспользоваться 50-процентной скидкой, В. Путину пожаловался президент РЖД Олег Белозеров. Эта жалоба имеет свои причины. В России в последние годы отчетливо обзначилась тенденция снижения отгрузки железнодорожным транспортом и рост загрузки трубопроводного транспортом. По данным за 9 месяцев 2016 года, отгрузка нефтепродуктов железнодорожным транспортом в России упала на 11,8%, тогда как трубопроводным транспортом увеличилась на 5,3% .

По данным ФАС РФ на начало декабря 2016 года, доля железной дороги в перевозках нефтепродуктов на внутреннем рынке составляла более 70%, трубопроводного — менее 13%, а при экспорте, соответственно, — 48,4% и 44,6%, что, по сути, сделало их альтернативными видами транспорта.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за строительства нефтепродуктопроводов «Север» и «Юг» и реконструкции системы для увеличения поставок в Московский регион РЖД в 2017-2021 годах потеряет до 29 млн. тонн перевозок светлых нефтепродуктов в год (это 30% всего объема таких перевозок по железной дороге в 2016 году). «Какую рабочую группу ни создавай, эти объемы уже потеряны, так как соглашения нефтяников с «Транснефтью» по прокачке жесткие и гарантированы по объемам», — отмечает он.

По мнению эксперта, основная причина потери объемов на железной дороге состоит в том, что РЖД не может вовремя согласовать тариф на год, в то время как операторы нефтяного рынка при всей волатильности рынка готовы заключать пятилетние контракты с «Транфнефтью».

В декабре 2016 года Ассоциация перевозчиков и операторов подвижного состава и Союз операторов железнодорожного транспорта РФ направили письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу и главе Минэнерго Александру Новаку. Операторы попросили правительство разработать баланс на 3-5 лет с планами по объемам перевозок и их распределению между железной дорогой и трубопроводами, поскольку из-за оттока грузов с железной дороги обесценились масштабные инвестиции в нефтеналивные цистерны.

ОАО РЖД поддержало это обращение. «В современных экономических условиях решение об использовании для перевозки грузов различных видов транспорта принимается грузовладельцем, На принятие решения оказывают влияние состояние инфраструктуры и конкурентные условия деятельности перевозчиков различных видов транспорта, при этом не всегда учитываются интересы национальной экономики. В результате создается дисбаланс развития транспортного комплекса России в целом», — цитирует вице-президента РЖД Салмана Бабаева газета «Коммерсантъ» (от 12 января 2017 года).

Правительство РФ на это обращение пока не ответило. Но аналитики полагают, что поправить ситуацию уже не получится, поскольку РЖД в свое время не заблокировало строительство новых нефтепродуктопроводов и не предоставило нефтяникам долгосрочные скидки.

Получается, что теперь российское руководство пытается поправить незавидную экономику РЖД за счет белорусских нефтяников?

Татьяна Маненок, «Белрынок»