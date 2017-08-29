Вадим Кабанчук: Лучше всем выйти на мирную акцию протеста 8 сентября 1 29.08.2017, 12:45

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Вадим Кабанчук

Фото: charter97.org

Белорусские добровольцы готовы защищать независимость нашей страны, как того требует Конституция.

Об этом сайту Charter97.org заявил один из основателей движения «Зубр» и организации «Край», а сейчас волонтер в Украине, лауреат Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2016 год Вадим Кабанчук, комментируя прибывание в Беларусь российских военных на учения «Запад-2017».

- Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» несут определенный дестабилизирующий фактор в наш регион, создают угрозу национальной безопасности Беларуси и всех соседних стран. Под видом этих учений мобилизуются очень большие силы и ресурсы Российской Федерации, которая, как это называется у военных, под прикрытием учений производит стратегическое развертывание сил и средств.

Мы помним, как в 2008 году под прикрытием учений готовилась агрессия против Грузии. Вполне возможно, что сейчас в отношении Беларуси происходят похожие вещи.

Останутся российский войска после учений в Беларуси или нет — время покажет. Но я уверен, что если войска останутся, то и белорусские патриоты, и наши соседи будут действовать. Белорусы будут отстаивать свою независимость.

- Как вы считаете, поможет ли вам волонтерский опыт в Украине в случае борьбы за независимость Беларуси?

- Мы, добровольцы, как тоже часть белорусского народа, уже сейчас отстаиваем независимость Беларуси только в Украине. Ведь это все связано.

Если же начнутся похожие события в Беларуси, то, безусловно, если мы готовы были ехать в Украину, то нет вопросов, что будут действия по обороне независимости нашей страны, которые прямо прописаны в Конституции Беларуси.

Дай Бог, чтобы у нас не дошло до горячей фазы, но если дойдет до развития украинского сценария, то, конечно, опыт пригодится и будет использован.

- 8 сентября в Минске запланирована Акция предупреждения против учений «Запад-2017». Чтобы вы хотели сказать соотечественникам накануне акции?

- Белорусам хочу сказать, что лучше выходить на мирную акцию протеста, чем потом принимать участие в горячей фазе войны.

Лучше предупредить опасность заранее, чем потом иметь то, что украинцы сейчас на Донбассе.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».