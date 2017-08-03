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Великие князья и магнаты снова завоевывают Москву

  • 3.08.2017, 8:18

На этот раз – в виде популярных карт Лапина.

За месяц продажи карты Лапина, изданные в Гродно творческим коллективом А4 по старым макетам, стали самой успешной из игр, сделанных гродненцами.

По количеству проданных экземпляров они превзошли даже знаменитых «Повстанцев» и «Мову».

Антон Янковский, один из авторов проекта по восстановлению довоенных карт Лапина, рассказал «Радыё Рацыя»: «На сегодняшний день продано около тысячи комплектов этих карт. Карты продавались в Гродно, также продавались в Минске, в Новогрудке, скоро появятся в областных городах, сейчас работаем над этим. Самое интересное, что игры приобретают как молодежь, так и люди старшего возраста.

Еще интересный факт: карты продаются не только в Беларуси, но их заказывают в Польше и в Москве. За пределами Беларуси заказали около 200 комплектов».

По словам Янковского, эти карты появятся в большинстве гродненских магазинов, торгующих сувенирами, а также в других городах Беларуси и ближнего зарубежья.


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