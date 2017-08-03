Лидер могилевских активистов продолжает борьбу за Святое 3.08.2017, 8:27

Владимир Шанцев

Фото: DW

Интересы могилевчан должны быть выше прихотей «приезжих дядек» из Минска.

Лидер Могилевской организации Владимир Шанцев продолжает борьбу за Святое.

Речь – о Святом озере, которое власти Могилева отказываются чистить – мол, денег нет. А это – любимое место горожан, которое, к тому же, на самом деле имеет древнюю и славную историю, пишет сайт ucpb.org.

Активисты ОГП собрали 6 500 подписей под обращением о спасении озера, однако горисполком проигнорировал мнение граждан. Лидер Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев подал жалобу на неконструктивный ответ горисполкома председателю Могилевского областного исполнительного комитета Доманевскому В.В.

«Только что занес жалобу в облисполком на ответ из горисполкома по Святому озеру в Могилеве. Будем добиваться того, чтобы интересы населения для местных чиновников были выше прихотей приезжих дядек из Минска», - написал могилевский лидер ОГП в своем аккаунте в ФБ.