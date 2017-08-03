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Хатико из Бобруйска: Две недели овчарка ждет хозяина на остановке

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  • 3.08.2017, 8:59
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Собака, по словам очевидцев, ухоженная и с ошейником, жители соседних домов подкармливают животное.

Около двух недель на остановке общественного транспорта в Бобруйске сидит овчарка, сообщает бобруйское издание «Коммерческий курьер».

О собаке изданию сообщили очевидцы. Журналисты выехали по указанному адресу и действительно обнаружили молодую овчарку с ошейником, которая лежала в тени ивы недалеко от проезжей части. Близко подойти собака не позволяла, сразу же отбегала в сторону.

При этом под деревом у нее стояло несколько мисок с водой. Кроме того, проходящие мимо люди бросали ей хлеб, однако к еде собака не прикасалась.

«Эта собака здесь уже две недели. Моя дочь Таня ее регулярно подкармливает. Мне кажется, ее выкинули из машины или сама выпрыгнула, потому что от остановки она не отходит и в руки не дается», – цитирует издание местную жительницу.

Издание обратилось к своим читателям с просьбой помочь псу найти хозяев. Овчарка находится у остановки транспорта «Ситиспецстрой» на Георгиевском проспекте в Бобруйске.


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