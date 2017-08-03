Между Зимбабве и Мали Владимир Акулич, Виктория Смоленская, ekonomika.by

3.08.2017, 9:48

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Фото: fototysa.ru

«Экспортный маневр» белорусских властей откладывается.

В 2016 году планировалось начать экспортный маневр, снизив концентрацию экспорта на небольшой группе стран, включая Россию и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако по итогам прошлого и начала нынешнего года экспорт в Россию и страны ЕАЭС вырос до максимальных за последние годы значений. Если на секунду представить, что Россия, не является заграницей, то экспортная квота Беларуси близка к экспортной квоте Смоленской области.

«В целях снижения концентрации экспорта на небольшой группе стран и товарных позиций, уменьшения зависимости от экономической динамики на рынках нескольких стран будет реализована стратегия экспортного маневра, направленная на равное распределение экспортных потоков между тремя сегментами мирового рынка: ЕАЭС, Европейского союза и странами «дальней дуги» и иными странами. При этом предусматривается: достижение в 2016 году пропорции распределения экспортных поставок между рынками ЕАЭС, Европейского союза и странами ”дальней дуги“ и иными странами равной соответственно 37,3%, 35,2%, 27,5%» (программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, с. 29).

В 2016 году планировалось снизить долю экспорта в ЕАЭС с 44,7% в 2014 г. до 38,3% в 2015 г. и до 37,3% в 2016 г. И далее снижать его на 1% ежегодно до 2020 года. Итоговая цель по диверсификации к 2020 г.: треть-треть-треть (ЕАЭС, ЕС, страны «дальней дуги» и другие страны).

Однако пока все идет не по запланированной стратегии экспортного маневра: зависимость от рынка ЕАЭС усиливается. Доля экспорта в ЕАЭС выросла: с 41,1% в 2015 г. до 48,1% в 2016 г. и 48,5% в январе 2017 года (рис. 1).

Правительство не оставляет попыток по диверсификации экспорта. На 2017 год принято новое постановление, в котором утвержден новый критерий выполнения задания по диверсификации экспорта. В постановлении от 15 февраля 2017 № 138 определены ключевые показатели эффективности работы по экспорту товаров на 2017 год. В качестве критерия выполнения задания по диверсификации экспорта утвержден целевой показатель: «удельный вес экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров (с темпом роста в 2017 году по сравнению с 2016 годом в размере 5%). Выполнение показателей экспорта планируется обеспечить за счет реализации планов по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси с зарубежными странами».

О провале диверсификации экспорта свидетельствует и динамика других индикаторов. Доля экспорта товаров Беларуси в другие страны (за исключением 10-ти стран-основных торговых партнеров) снизилась с 18,4% в 2015 году до 17,2% в 2016 г. и до исторического минимума в 15,0% в январе 2017 года (рис. 2).

Экспортная квота Беларуси, без учета экспорта в Россию, снизилась с 28,7% в 2015 году до 26,4% в 2016 году (исторический минимум) и до 23,9% в январе 2017 года (новый минимум). Для сравнения, экспортная квота Литвы (без учета экспорта в Россию) в 2015 г. составляла 60% к ВВП, а экспортная квота Смоленской области – 20,7% (рис. 3).

У белорусских экспортеров вернулось доверие к российскому рублю. А его укрепление к белорусскому рублю повысило ценовую конкурентоспособность белорусского экспорта в Россию. Поступление денежных средств в оплату экспорта товаров в 2016 г. в российских рублях выросло с 35% в 2015 г. до исторического максимума 43,5% в 2016 году (рис. 4), а в евро сократилось с 40% в 2015 г. до 33% в 2016 году.

Один из факторов увеличения доли России в объеме белорусского экспорта могло послужить ослабление белорусского рубля по отношению к российскому рублю. В 2016 г. белорусский рубль обесценился к российскому рублю на 20% в номинальном выражении и на 15% в реальном выражении (рис. 5). В январе-феврале 2017 г. – еще на 3% и 2% соответственно.

В самом начале девальвации российского рубля к доллару (в 2014 г.), Нацбанк Беларуси не пошел следом за Центробанком России и примерно полгода поддерживал стабильность белорусского рубля (рис. 6). Это стало причиной снижения валютной экспортной выручки из России. На заседании Совета безопасности глава государства сделал тогда замечание правительству о недостатках в работе по экспорту товаров и услуг, обратив внимание на необходимость переориентации на новые рынки, чтобы была полноценная диверсификация экспорта в связи с падением объемов на российском рынке.

Предпринимались попытки перенаправить продукцию на рынки других стран. Тогдашний премьер говорил: «Такое положение дел представляет серьезную угрозу экономической безопасности страны. Необходимо принимать самые решительные действия, чтобы активизировать экспорт в страны вне Таможенного союза.». Именно тогда (в декабре 2014 г.) и было принято первое постановление Правительства о мерах по диверсификации экспорта. Оно называлось «О некоторых вопросах наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг». В этом постановлении за отдельными странами и регионами закреплялись ответственные должностные лица. Видимо не получилось...

Тенденция на снижение уровня диверсификации экспорта Беларуси в 2015-2016 гг. подтверждается данными рейтинга глобальной интеграции (Global Connectedness Index, GCI), который рассчитывается компанией DHL. Методология расчета GCI представлена на рис. 7.

Как следует из рейтинга глобальной интеграции, интеграция Беларуси усиливается по глубине (с Россией) и ослабевает по ширине (с другими странами) – рис. 8.

Экономика Беларуси, по версии DHL Group, самая не диверсифицированная по ширине внешнеэкономических связей в регионе ЦВЕ, Балтии и СНГ (рис. 9).

Беларусь находится между Зимбабве и Мали и занимает 131-е место из 140 стран в рейтинге. Ниже только Ботсвана, Нигер, Намибия, Буркина Фасо, Узбекистан, Кыргызстан. Ситуация в последние годы не улучшается. Хотя есть страны, которым удавалось за непродолжительное время добиться значительного прогресса в диверсификации внешнеэкономических связей. Например, Суринам, который был ниже Беларуси в 2006-2012 гг., но в 2014-2015 гг. улучшил позиции (рис. 10).

Таким образом, несмотря на некоторое оживление внешней торговли на российском направлении, сохраняется уязвимость белорусской экономики к внешним шокам, и прежде всего, к ситуации в экономике России. Возможно, диверсификация белорусского экспорта становится заложником недооцененного белорусского рубля по отношению к российскому рублю. Это в некоторой степени демотивирует предприятия к освоению рынков других странах.

Владимир Акулич, Виктория Смоленская, ekonomika.by