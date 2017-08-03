В Беларуси срок пребывания иностранцев без регистрации увеличат до 10 дней 4 3.08.2017, 9:51

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Новая норма должна заработать уже в следующем году.

В Беларуси планируется увеличить в два раза срок пребывания иностранных граждан без регистрации в органах внутренних дел — до 10 дней. Об этом заявил начальник отдела департамента по гражданству и миграции МВД Вадим Заборонок.

Увеличение срока пребывания иностранных граждан в Беларуси без регистрации обусловлено соответствующим законопроектом, который был подготовлен МВД.

«Этот законопроект никак не связан с безвизовым режимом. Мы давно к этому шли. Вопрос был только в количестве дней. В итоге на данном этапе сошлись на 10 сутках», - цитирует Вадима Заборонка belaruspartisan.org.

По его словам, новая норма должна заработать в 2018 году. Кроме того, МВД сейчас прорабатывает вопрос введения электронной регистрации, чтобы иностранному гостю не нужно было приходить в отдел по гражданству и миграции. «И скорее всего мы придем к тому, что регистрация будет бесплатной»,- добавил Заборонок.