Фотофакт: Российская военная техника в Минске 20 3.08.2017, 13:57

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Железнодорожные платформы с военной техникой заметили в центре белорусской столицы.

На вокзал Минск-Пассажирский на железнодорожных платформах прибыли БМД и другая военная техника.

Об этом Charter97.org сообщил читатель, который прислал в редакцию и фото военной техники. На БМД не видно символики, указывающей на принадлежность к какому-либо государству, есть только номер «624». Скорее всего, полагают читатели, БМД являются российскими и входят в состав воинской группы, которая должна быть переброшена в Беларусь на 4162 железнодорожных платформах.

Напомним, что недавно жители Бреста заметили и сфотографировали РСЗО «Ураган» в нескольких сотнях метрах от границы с Польшей.

Осенью в Беларуси запланировано проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», в которых примет участие беспрецедентное количество российских войск и боевой техники.

По мнению ряда военных экспертов и политиков, после учений часть контингента РФ останется в Беларуси с целью «мягкой оккупации» нашей страны.