Новый декрет о «тунеядцах»: Не работаешь – платишь за услуги 64 3.08.2017, 14:22

Как будет работать обновленный декрет о «тунеядцах»?

Реализация норм обновленного декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" будет в компетенции местных органов власти. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания у Лукашенко, передает БелТА

"Декрет №3 не отменяется, при этом правительство предлагает новые подходы по стимулированию занятости населения. Акцент делается на органах исполнительной власти на местах. Прежде всего они работают с трудоспособными гражданами в плане активизации стимулирования и содействия занятости. Всем, кто хочет и может работать, органы исполнительной власти должны предоставить эту возможность и оказать содействие в трудоустройстве", - сказала Ирина Костевич.

Правительство также предлагает реализовать принцип "не работаешь - платишь за услуги". "Это услуги, которые сегодня субсидируются из государственного бюджета. Перечень будет определять правительство, в настоящее время оно работает в этом направлении", - отметила министр.

Иными словами, предполагается, что трудоспособные граждане, которые не заняты в экономике, будут оплачивать субсидируемые за счет госбюджета услуги по стоимости, обеспечивающей возмещение на их оказание. Однако все варианты, как будет строиться работа в этом направлении, еще изучаются. К разработке этого перечня услуг подключатся и местные органы власти. Возможно, они конкретизируют общий перечень, предложенный правительством, для своих регионов.

Для реализации такого подхода к стимулированию занятости населения будут создаваться базы данных с информацией о роде деятельности каждого гражданина. "Вы знаете, что к концу 2018 года стоит задача создать Белорусскую интегрированную сервисно-расчетную систему - ID-карту. Получение этой ID-карты и сопряжение через общегосударственную автоматизированную информационную систему на ведомственные базы данных позволит увидеть человека: работает он сегодня или нет. Если не работает, то государство будет уже совершенно по-другому предоставлять услуги", - пояснила она.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что новый декрет о «тунеядцах» будет готов к 1 октября.