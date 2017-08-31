Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству 25 31.08.2017, 15:41

7,738

И в этом им помогут запорожские казаки и техасские рейнджеры.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя карту учений «Запад-2017», на которой северо-западная часть Беларуси была выделена в отдельное государство Вейшнория, враждебное Путину и Лукашенко.

- Белорусы ответили на это в сети шквалом мемов и комментариев и даже создали МИД Вейшнории. Почему люди так отреагировали?

- Хочу сказать, что такая реакция была вполне прогнозируемой. Она стала лучшим показателем реальных настроений в стране, где не проводятся честные социологические исследования. И реакция белорусов вполне понятна, потому что абсолютное большинство граждан страны ненавидит колхозного диктатора Лукашенко и резко отрицательно настроено к присутствию российских оккупантов в Беларуси.

Таким образом люди высказывают свое отношение к совместным московско-шкловским маневрам. Видно, что большинство выступает категорически против. И ясно, что Вейшнория является символом настоящей, европейской, демократической Беларуси, в которой и хотят жить белорусские граждане.

- Как вы объясните позицию Генштаба, который «отрезал» от Беларуси часть территории, превратив ее в условно враждебное государство?

- У нас все высшие военные чины заканчивали академии в Москве. Как когда-то пела Кася Камоцкая – «у них Москва в голове». Для таких, как глава Генштаба Олег Белоконев, независимая Беларусь является костью в горле, и они, наверное, искренне удивляются такой реакции белорусов. Для них белорус – это «русский со знаком качества». А на самом деле белорусы – это европейцы, которые хотят жить в своей независимой стране.

Напомню, что сами учения названы «Запад-2017», и их целью как раз и является борьба против Запада, против Европы и всего, что с Европой связано. Поэтому начальник Генштаба в этой ситуации как раз и находится на своем месте: он и генералы защищают колхозные ценности и совместную коррупцию диктаторов Путина и Лукашенко. В их карте учений я ничего удивительного не вижу.

- Некоторые пользователи сети опасаются, что увлечение Вейшнорией якобы может разбудить «западнобелорусский сепаратизм». Есть ли такая угроза?

- «Сепаратизм» здесь усмотрел как раз генерал Белоконев. Потому что это именно Генштаб пытается разделить белорусов на две части. Ведь Вейшнорию больше всего поддерживают в протестантско-православном Минске. В самое ближайшее время вооруженные силы Вейшнории поддержат восставшие против оккупантов восточные города страны. И в этом им помогут и запорожские казаки, и техасские рейнджеры, и морская пехота Республики Калифорния, и жамойтский военный флот.

Идет глобальная борьба за свободу. Войска Вейшнории еще придут на помощь Тверскому княжеству и Новгородской республике.

- Можно ли говорить, что мы присутствуем при зарождении новой идеи, которая объединит белорусов и поможет им построить европейскую, демократическую страну?

- Я оцениваю ситуацию немного по-другому. Беларусь является нормальной восточно- и центральноевропейской страной, какой были Венгрия, Чехословакия, Польша в 80-е годы. Абсолютное большинство граждан Беларуси, как и граждане этих стран в свое время, хотят жить в Европе, хотят достойной жизни и не желают жить при диктатуре в коммунистическом колхозе.

И своими действиями слона в посудной лавке генерал Белоконев просто помог этому желанию выйти наружу, проявить себя.

Думаю, самый большой шок от Вейшнории сегодня испытывают в Москве, потому там тоже живут в своем придуманном мире: мол, есть какие-то «белые русские», которые спят и видят себя частью Московии.

А вот и нет. Беларусь – это нормальная европейская страна и большинство граждан хотят и будут жить в Европе. То, что произошло – это просто диагноз падающей белорусской диктатуре.

Пусть Белоконев, Путин и Лукашенко посмотрят правде в глаза. Никакие штыки не смогут спасти это чудовищное, неэффективное образование под названием «лукашенковская диктатура».

В Беларуси живут европейцы. И таковыми мы были, есть и будем.