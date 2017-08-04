Куда сдать клеща из Дроздов на исследование? 17 4.08.2017, 8:25

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Санитарные врачи рекомендуют не ждать, а действовать.

В результате энтомологических обследований парков, скверов, детских летних лагерей санитарно-эпидемиологическая служба Минска обнаружила клещей в 8 местах для отдыха.

Это лесополосы по улицам:

Тикоцкого,

Калиновского,

Фогеля,

Копиевича,

Лес в Дражне,

Два участка лесного массива в Степянке,

Лесопарковая зона в Дроздах.

В санэпидемслужбе рекомендуют одеваться в светлую однотонную одежду для более быстрого осмотра в целях обнаружения клещей и использовать репелленты. После прогулок следует периодически осматривать детей и себя. Если на теле обнаружили клеща, нужно обратиться к врачу для изъятия насекомого из тела. Ведь клещи – это переносчики таких болезней, как энцефалит, пишет bdg.by.

Клещ обитает не на деревьях, а на кустарниках и высокой траве, он не сразу впивается в кожу, а ищет место для укуса от получаса до нескольких часов, поэтому самое главное – его вовремя обнаружить и удалить. Ели вы имеете опыт изъятия клеща и специальный пинцет, совершив процедуру, нужно положить тело насекомого в сухую емкость и отвезти на исследование.

Вынуть его можно и с помощью хлопчатобумажной нитки, завязав узел или накинув петлю, как можно ближе к хоботку клеща, подтягивая его вверх при помощи круговых движений, извлечь из кожи целиком. Место, где обнаружили клеща, следует смазать йодом.

Куда в Минске можно сдать клеща на исследование:

Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (ул. П Бровки, 13, лабораторный корпус, 102 кабинет «Прием анализов»)

понедельник-пятница с 8.30 до 19.30 (тех. перерыв с 12.30 до 13.00)

суббота – с 8.30 до 15.30

воскресенье и государственные праздничные дни – выходной

Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района, ул. Плеханова, 18, 2 этаж, отделение паразитологии

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (тех. перерыв с 12.30 до 13.00)

суббота, воскресенье и государственные праздничные дни – выходной

Исследование иксодовых клещей на клещевой энцефалит и другие инфекции проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по адресу: г. Минск, ул. Филимонова, 23, на платной основе. Телефон: 268-04-41.