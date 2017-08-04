«Черные лебеди» летят к Путину 8 4.08.2017, 14:42

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Слава Рабинович

Линия поведения российского правителя вступила в фазу непредсказуемости.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Действующие ограничительные меры уже нанесли ощутимый удар по российской экономике, а новые – поспособствуют к краху Российской Федерации. Пойдет ли Кремль на внешнеполитическое обострение в ответ на действия США, "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

На последний пакет американских санкций фактически не может быть никаких зеркальных ответов со стороны России. Но путинская ОПГ безжалостна, коварна, подла и бесчеловечна. Можно вспомнить другой санкционный закон США - "Акт Магнитского", который был направлен на противодействие коррупции и нарушениям прав человека. В качестве "симметричной" меры путинская ОПГ приняла так называемый "закон подлецов", которым был введен запрет на усыновление американскими семьями российских сирот, притом, что американцы в подавляющем большинстве усыновляли больных детей, которых не могли вылечить средствами российской медицины, а в США их лечили и приводили к нормальной счастливой жизни. Все, что путинская ОПГ может сделать, чтобы противостоять новому санкционному закону – ответить еще какой-нибудь подлостью такого же плана. Никакого зеркального ответа на санкции не может быть в прямом смысле этого слова, зато может быть сделано подло, низко, мерзко, по формуле "разбомбим Воронеж" или возьмем каких-то своих же заложников.

Путин в ответ на санкции может пойти на определенное обострение – исключать такого сценария нельзя. Но, если взять то обострение, которое он предпринял в Сирии, оно было предназначено не для противостояния с США, а для того, чтобы попытаться их привлечь к переговорам о каких-то разменах – мы вам поможем бороться с ИГИЛ, мы вас будем шантажировать сохранением режима Башара Асада, взамен на то-то и то-то. Американцы, как мы знаем, на это не повелись.

Российская армия по сравнению со всей военной мощью НАТО абсолютна недееспособна. Если не брать в расчет фактор ядерных сил, то в неядерном конфликте российская армия противостоять силам НАТО просто не может, и в России это понимают.

Какова цель путинского режима, его ОПГ? Она очень проста – бесконечно, как они думают, удерживать власть для бесконечного обогащения. Это мафия, захватившая государство вместе со всеми институтами, которые они разрушили, вместе с вооруженными силами, которые они контролируют, вместе с ядерным оружием. Они все это делают, чтобы воровать в астрономических масштабах и передать бразды правления и воровства своим детям, внукам, чтобы это продолжалось бесконечно. Эта их цель может быть очень сильно нарушена – и я думаю, что они это понимают – если они перейдут какую-то красную черту.

Развязав конфликт с Украиной, сбив самолет и убив более 10 тыс. украинцев и спровоцировав гуманитарный кризис почти с 2 миллионами беженцев, аннексировав чужие земли, все-таки Путин был остановлен там, где он был остановлен. Нельзя сказать, что Путин вошел в Украину со своими вооруженными силами, как нож в масло, потому что он был остановлен. Санкциями. В наиболее горячие фазы этих преступлений в Москву приезжали то канцлер ФРГ Ангела Меркель, то президент Франции Франсуа Олланд, то госсекретарь США Джон Керри. И помимо увещеваний психического больного, они привозили Путину ультиматумы – я не сомневаюсь в этом. Они говорили ему, как будут усилены санкции, если он пойдет захватывать сухопутный путь в Крым через Мариуполь, если он попытается аннексировать другие области Украины – Херсонскую, Одесскую или какую-то другую, и его это реально остановило.

Почему? Потому что это противоречило его целям, самая главная из которых – бесконечное удерживание власти для бесконечного обогащения. Потому, что он понимал, что любая эскалация за пределами той черты, которую ему начертили, повлечет за собой военное поражение и полный экономический коллапс, что в свою очередь приведет к неминуемой смене режима. Инстинкта самосохранения в прямом смысле этого слова у этой ОПГ уже давно не осталось, иначе они бы не стали делать того, что сделали в 2014 году в Украине. Но какие-то остатки, видимо, еще есть, и они понимают, что есть некие рамки, за пределами которых их режим будет уничтожен.

В Украине почти все, исходя из первоначального плана Путина, провалилось. Провалилась аннексия Крыма вместе с сухопутным коридором, провалилась фашистская идея "Новороссии" и, мне кажется, что это все – уже ушедший поезд для Путина во всех отношениях. Единственное, о чем он, наверное, думает в долгосрочной перспективе – это продолжение замороженного конфликта на Востоке Украины, чтобы через него расшатывать экономику и политическую власть, чтобы из-за этого Украина превратилась в failed state. А после этого, как он думает, можно будет расширять свою сферу влияния на Украину. Соответственно, любая потенциальная эскалация при статус-кво украинской стороны будет означать ускоренное падение его режима, потому что против него будут усилены санкции. Поэтому полномасштабное наступление на Украину, мне кажется, сейчас для него невозможно, так как это будет суицидальный шаг. Хотя мы и раньше видели много суицидальных действий: когда человек живет в параллельной реальности, то ничего исключать нельзя. Это реальный сумасшедший бандит, имеющий ядерное оружие – этого не стоит забывать.

Люди из окружения Путина, если говорить о тех, кто из вменяемого контингента, понимали, куда все движется и к чему приведет, еще три года назад. Но дело в том, что эти люди не имеют влияния на Путина, какое они имели на него в начале 2000-х годов. Они ничего не могут поделать, особенно после посадки Михаила Ходорковского в 2003 году – они поняли, что у них нет никаких рычагов влияния, при том, что у Путина в руках все силовые структуры. Поэтому они прильнули к ботинку Путина и начали его лизать. И не просто так, а в обмен на долю в своих бизнесах. Подавляющее большинство этих людей на самом деле замазаны преступлениями – это и корпоративное рейдерство, и кража денежных средств, и отмывание этих денег. Они находятся на крючке у Путина и его спецслужб. Путин держит над ними и морковку и дубинку.

Сам Путин окружен, как он думает, непроницаемым кольцом обороны, состоящим из ФСО, ФСБ, Росгвардии и разных телохранителей. Фигурально выражаясь, у каждого из этих бизнесменов в шкафу пылится табакерка, которой, наверное, многие из них хотели бы воспользоваться, но, сожалению, такой возможности в данный момент я просто не вижу. И сейчас, на мой взгляд, дворцовый переворот было бы очень сложно совершить.

Экономическая ситуация в России из-за действующих санкций уже ухудшилась, но российские власти всегда умудряются объяснять народу те или иные события. Для этого есть телевизор. Российским телезрителям останкинская игла вживлена прямо в мозг. Соревнование между телевизором и холодильником продолжается, и пока телевизор побеждает. Но это, скорее всего, закончится с вместе с необратимыми изменениями в экономике, когда большая часть населения просто не будет иметь средств оплачивать электричество, чтобы их телевизор продолжал работать, не говоря уже о еде. Поэтому я думаю, что все это медленное выгнивание в конечном итоге закончится крахом, но это никто пока не может предсказать ни по времени, ни по сути этих событий – в этом и заключается принцип "черных лебедей". Я думаю, что "черные лебеди" прилетят – это произойдет абсолютно точно.