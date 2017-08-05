Пентагон рекомендовал Трампу дать Украине ракеты Javelin 4 5.08.2017, 9:16

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ФОТО: AFP/GETTY IMAGES

В Украине Javelin назвали «страшным сном для российских танков».

Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника среди чиновников.

По данным источников, Минобороны США рекомендует Белому дому одобрить предоставление Украине высокотехнологичного оружия для борьбы с российской агрессии на сумму около $50 млн.

Если США примут решение о предоставлении Украине военной помощи на сумму $50 млн, в том числе и противотанковых комплексов Javelin, это будет огромным достижением украинской дипломатии и всего государства. Об этом в Facebook написал журналист, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Javelin – это ракета нового поколения, с автоматическим наведением по принципу "выстрелил и забыл", а технологией производства самонаводящихся ПТРК, поражающих танк в самую слабозащищенную проекцию – сверху, обладают всего две страны в мире – США и Израиль. Поэтому цена Javelin на порядок выше украинских ПТУР", – написал журналист.

Он отметил, что цена одной ракеты Javelin при закупке минобороны США составляет не менее $100 тыс., стоимость пусковой установки – $130 тыс.

"Так что вряд ли мы будем закупать потом ракету самостоятельно. Но можно подготовить расчеты, которые будут профессионально работать с таким дорогим оружием. Javelin великолепен, и это страшный сон для российских танков. Но надо учитывать, что он тоже не является абсолютным оружием и панацеей, и несмотря на свою простоту эксплуатации и применения, требует очень грамотной тактики и планирования боевых операций", – рассказал Бутусов.

По словам журналиста, перевооружить армию Javelin Украина полностью не сможет.

"Да и незачем, наверное. Надо делать, как в Израиле: спецподразделения для применения высокоточного оружия. Это правильный путь для дорогих систем вооружений, которые имеют важное тактическое значение",– заявил он.