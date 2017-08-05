Крымский Фидель 3 Виталий Портников, Крым.Реалии

5.08.2017, 16:02

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Виталий Портников

В аннексированном Россией Крыму собираются установить памятник коммунистическому диктатору Кубы Фиделю Кастро.

Вопрос, чем Фидель отличился перед Крымом и почему жители автономии должны быть благодарны одному из самых отвратительных тиранов ХХ века, я бы оставил за скобками. Фиделю действительно стоит постоять в Крыму – по крайней мере, в годы стремительного превращения оккупированного полуострова в очередной «остров свободы».

Куба после прихода к власти Кастро и Крым, захваченный Путиным и отданный на кормление Аксенову и прочим «гоблинам», очень похожи. Не буду утверждать, что до воцарения Кастро Куба была богатой преуспевающей страной – но, по крайней мере, у нее был шанс. В особенности после того, как демократически настроенная общественность в Гаване свергла диктатуру Фульхенсио Батисты и решила приступить к восстановлению демократии.

Появление в столице Кубы «вежливых зеленых человечков» во главе с Кастро и жестоким фанатиком Че Геварой, этим кумиром безумных «леваков» всего мира, все изменило. Куба потеряла шанс. Всего за несколько лет Кастро превратил остров в нищую заброшенную провинцию, главной мечтой многих жителей которой стало бегство к сверкающим берегам соседней Флориды, в настоящий свободный мир. Кастро пытался превратить кубинцев в нацию иждивенцев, которые последовательно жили за советские, китайские, венесуэльские подачки. Он отучил соотечественников от работы, от созидания, от развития, от мечты – таков уж это был фрукт. Он чуть было не превратил свой остров в новое Сараево, сцену для начала Третьей мировой войны. Тогда мир спасла рассудительность Кеннеди и Хрущева, но Кастро так и не простил советскому лидеру «предательства». Его возмущение в связи с отказом Кремля от ракет на Кубе сродни тем иррациональным претензиям, которые русские шовинисты предъявляют Хрущеву по поводу Крыма – подарил Украине, потому что в вышиванке ходил!

В Крыму после оккупации происходит нечто похожее. Я не буду утверждать, что до аннексии на полуострове было все отлично – Крым болел всеми украинскими болезнями, да вдобавок был еще криминальным эпицентром. Но, по крайней мере, у полуострова был шанс, в особенности после очищающей победы Майдана над режимом Януковича. Однако появление «вежливых зеленых человечков» все переменило, разве что масштаб вторжения трудно сравнивать с кубинским – из Аксенова такой же Кастро, как из Гиркина Че Гевара! И тем не менее даже эти люди – настоящие политические нули – благодаря поддержке из Кремля смогли лишить полуостров будущего. Крым на наших глазах превращается в нищую заброшенную провинцию: хиреет сельское хозяйство, исчезают инвестиции, перестает кормить курортный сезон. Как и кубинцы, крымчане превращаются в иждивенцев, зависящих от подачек из Москвы. История повторяется как фарс – разве что для бегства с полуострова не нужно предпринимать такие нечеловеческие усилия, как для бегства с Кубы. Но это – пока.

Так что Фидель Кастро действительно может быть увековечен в Крыму, стать монументом безысходности и позора. Пусть ставят. Конечно, когда Крым возвратится к Украине, крымчане снесут и этого истукана, и «вежливых зеленых человечков», и Ленина, и всю прочую нечисть, которую оккупанты оставляют и расставляют на улицах городов полуострова.

И каждый новый демонтаж каменной дряни будет общим всеукраинским праздником освобождения.

Виталий Портников, Крым.Реалии