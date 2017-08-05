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СМИ: Российский батюшка уехал в монастырь, а нашелся в витебском притоне

  • 5.08.2017, 21:30
Николай Киреев (в центре)
Фото: Вконтакте

В отношении батюшки возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ряд российских СМИ, при штурме притона с проститутками в Витебске задержан батюшка из храма Святых апостолов Петра и Павла в Всеволожским районе Ленинградской области. Святого отца подозревают в «создании условий для занятия проституцией», передает «Радыё Свабода».

По информации 47news, перед отъездом он сказал попадье о отъезде в благословенные места.

Об исчезновении мужа, 39-летнего священника, отца Николая, в полицию сообщила жена 4 августа. По ее словам, он уехал в паломничество по Московской области. Последний раз звонил около часа дня 3 августа. После этого на звонки Николай больше не отвечал и сам не звонил.

Вскоре было выяснено его местонахождение: отец Николай был задержан милицией в Витебске.

Сообщается, что Николая Киреева задержали при штурме притона и якобы с проститутками. Известно также, что 4 августа возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Беларуси: «Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией». Предполагается, что батюшка собирался вывезти в город Санкт-Петербург женщин.

Настоятель храма, где служил отец, считает, что данная история может быть «подставой». Жена от комментариев отказывается. Знакомые отца Николая, с которыми общался 47news, сильно удивились, услышав о его задержании.


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