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В РПЦ прокомментировали скандал с батюшкой-сутенером

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  • 6.08.2017, 20:28
Николай Киреев (в центре)
Фото: Вконтакте

«Священника» задержали в витебском притоне.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал информацию о задержании в Витебске священника, которого белорусские следователи подозревают в сутенерстве.

«В случае, если предъявляемые обвинения, несмотря на их совершенно беспрецедентный характер, подтвердятся, мы бы исходили из того, что наиболее предпочтительным для нас [церкви], была бы выдача данного священнослужителя в Россию для его уголовного преследования уже здесь», — сказал Кипшидзе. По его словам, такие меры соответствовали бы конвенции о правовой помощи, заключенной между Москвой и Минском.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией, сопряженной с вывозом предполагаемых проституток за границу. «Основанием послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска», — сообщили в управлении Следственного комитета Беларуси по Витебской области.

5 августа издание 47news сообщило, что в Витебске при штурме притона с проститутками был задержан батюшка из Ленинградской области России. При отъезде из своего храма 2 августа он рассказал, что собирается посетить монастырь в Подмосковье. Своей жене отец Николай (в миру Николай Киреев) ничего не сообщил, и та через несколько дней обратилась в полицию.

Выяснилось, что Киреев находится в Витебске. В белорусском СК отмечали, что священнослужителя задержали в ходе облавы на притон с проститутками, при этом мужчина был не клиентом. «Все, что мы пока услышали, это слова «он собирался вывезти в город Санкт-Петербург женщин»», — писало 47news.


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