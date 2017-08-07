Стали известны новые подробности по делу батюшки-сутенера 15 7.08.2017, 12:06

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НИКОЛАЙ КИРЕЕВ (В ЦЕНТРЕ)

ФОТО: ВКОНТАКТЕ

Милиция задержала священника из России в самый последний момент.

Российский священник, который попал в скандальную историю со штурмом притона в Витебске, хотел вывезти в Санкт-Петербург двух девушек. Милиция задержала его в их компании возле автовокзала в областном центре. Об этом tut.by сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

— 39-летний житель Ленинградской области, находясь в Витебске, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц областного центра. Довести свой умысел до конца он не смог, так как 3 августа после 17 часов его задержали сотрудники милиции. Подозреваемый, а также 20-летняя и 30-летняя женщины находились в районе автовокзала в Витебске — в момент посадки в автобус, который направлялся в город Санкт-Петербург, — сообщила Светлана Сахарова.

Задержанный подтвердил, что является священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемого допросили.

Следователи будут ходатайствовать о применении к мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Готовится поручение об оказании правовой помощи в Российскую Федерацию, в том числе для получения информации о личности подозреваемого и характеризующих его данных, — добавила Светлана Сахарова.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Беларуси (Покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией).

Как ранее сообщалось, 39-летний отец Николай (Николай Киреев) уехал из храма святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области 2 августа, сообщив родным и коллегам, что собирается посетить монастырь в подмосковной Истре. При этом супруге батюшка ничего не сообщил, и 4 августа забеспокоившаяся женщина обратилась с заявлением о пропаже супруга в полицию. Священника задержали в Витебске.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал информацию о задержании священника, которого белорусские следователи подозревают в сутенерстве:

— В случае, если предъявляемые обвинения, несмотря на их совершенно беспрецедентный характер, подтвердятся, мы бы исходили из того, что наиболее предпочтительным для нас [церкви], была бы выдача данного священнослужителя в Россию для его уголовного преследования уже здесь.