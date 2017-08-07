Юрий Воронежцев: Русому нужно вернуться в 8 класс средней школы 19 7.08.2017, 12:28

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Юрий Воронежцев

Эксперт не верит словам Русого о чистой продукции в Чернобыльской зоне.

Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый считает, что после отмены защитной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника территорию можно эффективно использовать.

По его словам, аграрии научились выращивать «чистую продукцию» в зонах с уровнем радиационного загрязнения от 1,5 до 5 кюри:

«Бред», - так прокомментировал «Радыё Свабода» эти рассуждения Русого кандидат технических наук, бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев.

Воронежцев ознакомился с заявлениями чиновника и порекомендовал Русому вернуться в 8 класс средней школы и полистать учебник физики - там обо всем этом написано:

«Полный бред, - вторит Воронежцев. - Простите за эмоции, но я наблюдаю за тем, что происходит вокруг Полесского заповедника. Это прежде всего ликвидация буферной зоны. Происходят какие-то сюрреалистические вещи. Я там неоднократно бывал - там грязная земля, и ничего на ней нельзя делать как минимум 100 лет. Поэтому то, что заявляют «ученые» вроде Русого - это, еще раз говорю, бред. Главное, им начальник приказал - и они будут «на автомате» повторять, что все вокруг нормально. Мы это уже проходили в прошлом веке, когда пытались доказать, что ничего страшного в Чернобыле не произошло».

По словам Воронежцева, общественность должна сделать все, чтобы не допустить возвращения в оборот загрязненных земель Полесского радиационно-экологического заповедника:

«Когда еще в советское время мы разрабатывали концепцию безопасного проживания, буквально в первых строках было требование полностью исключить риски для здоровья людей. Хотя бы на элементарном уровне, так как это тот случай, когда лучше 100 раз перестраховаться. А тут на радиоактивных землях что-то собираются выращивать. Абсурд. Нет, теоретически что-то вырастить можно, очистить, собираются коров пектином кормить (меня бы кто пектином «почистил»). Но это же в десятки раз будет дороже, чем обычная продукция! Чем власти руководствуются - не пойму».

В июне Лукашенко посетил Полесский заповедник. Во время визита он заявил, что часть земель - территории с меньшим уровнем загрязнения, от 1 до 5 кюри - можно активнее вовлекать в хозяйственный оборот. При таких показателях разрешается сбор грибов и ягод с обязательным радиационным контролем.

При высоких цифрах (до 15 кюри) заготовительные работы запрещены, можно только находиться в лесу.

Ранее заместитель председателя Наровлянского райисполкома Дмитрий Максименко отмечал, что в охранной зоне есть земли с уровнем радиации, превышающим 40 кюри на км2. Туда доступ людей категорически запрещен.